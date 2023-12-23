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مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2022

12/23/2023 9:28:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر خلافًا للتوقعات، مسجلة أكبر وتيرة انخفاض منذ أبريل 2022، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ذلك الوقت.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، الجمعة، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 590 ألف وحدة خلال نوفمبر، بانخفاض بنسبة 12.2% عن معدل أكتوبر المنقح بالخفض والبالغ 672 ألف وحدة، خلافًا للتوقعات بزيادتها إلى 689 ألف وحدة، لكنها تعد مرتفعة بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

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وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة 434.7 ألف دولار خلال الشهر الماضي، مقابل المتوسط المعدل البالغ 414.9 ألف دولار في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 462.3 ألف دولار في نوفمبر 2022.

وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 451 ألفًا في نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل عرض 9.2 أشهر بوتيرة المبيعات الحالية.

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