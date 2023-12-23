مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2022

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر خلافًا للتوقعات، مسجلة أكبر وتيرة انخفاض منذ أبريل 2022، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ذلك الوقت.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، الجمعة، أن مبيعات المنازل الجديدة بلغت وتيرة سنوية 590 ألف وحدة خلال نوفمبر، بانخفاض بنسبة 12.2% عن معدل أكتوبر المنقح بالخفض والبالغ 672 ألف وحدة، خلافًا للتوقعات بزيادتها إلى 689 ألف وحدة، لكنها تعد مرتفعة بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
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وبلغ متوسط أسعار المنازل الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة 434.7 ألف دولار خلال الشهر الماضي، مقابل المتوسط المعدل البالغ 414.9 ألف دولار في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 462.3 ألف دولار في نوفمبر 2022.
وبلغ مخزون المنازل الجديدة غير المبيعة 451 ألفًا في نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل عرض 9.2 أشهر بوتيرة المبيعات الحالية.
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