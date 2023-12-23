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وزير الري يؤكد أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس لتوفير احتياجات المياه

12/23/2023 9:28:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس في ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة، وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية الترعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه في تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار سويلم، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي لأغراض الزراعة، مؤكدا أهمية حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاكها.

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