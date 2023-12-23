وزير الري يؤكد أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس لتوفير احتياجات المياه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الدراسة المتكاملة لترعة السويس في ضمان استيفاء الاحتياجات المائية للزمامات الزراعية الواقعة على الترعة، وتوفير احتياجات مياه الشرب لمدينة السويس الواقعة بنهاية الترعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي.
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وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما تم التوصل إليه في تنفيذ دراسة تحسين إدارة الموارد المائية بترعة السويس وعرض السيناريوهات المختلفة لتوزيع المياه على مستوى الترعة، والتحديات والمعوقات الموجودة على الطبيعة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار سويلم، إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية بالمنطقة من خلال دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعي لأغراض الزراعة، مؤكدا أهمية حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه في دوائر مغلقة لترشيد استهلاكها.
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