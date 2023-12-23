التضخم السنوي في سلطنة عُمان يسجل 0.6% بنهاية نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.6% بنهاية نوفمبر 2023، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن معدل التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.91% بفعل ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بـ15.29%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بـ5.07%، والحليب والجبن والبيض بـ4.94%، والخضراوات بـ3.95%، والمواد الغذائية بـ3.21%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ3.1%، والفواكه بـ2.61%، والخبز والحبوب بـ1.41%، والمشروبات غير الكحولية بـ0.23%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ0.37%.

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كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 2.39%، والتبغ بـ2.35%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ1.46%، والثقافة والترفيه بـ1.02%، والصحة بـ0.28%، والملابس والأحذية بـ0.1% والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.01%.

فيما انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ1.45%، والتعليم بـ0.57%، والاتصالات بـ0.16%، والمطاعم والفنادق بـ0.04%.

ومقارنة مع شهر أكتوبر 2023؛ فقد ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان بـ0.07%، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.30%، والثقافة والترفيه بـ0.05% والنقل بـ0.04%.

وفى المقابل، انخفضت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ0.14%، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ0.11%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.02%، والملابس والأحذية بـ0.01%، فيما استقرت اسعار باقي المجموعات.

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