التضخم السنوي في سلطنة عُمان يسجل 0.6% بنهاية نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.6% بنهاية نوفمبر 2023، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن معدل التضخم جاء مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.91% بفعل ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بـ15.29%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بـ5.07%، والحليب والجبن والبيض بـ4.94%، والخضراوات بـ3.95%، والمواد الغذائية بـ3.21%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ3.1%، والفواكه بـ2.61%، والخبز والحبوب بـ1.41%، والمشروبات غير الكحولية بـ0.23%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ0.37%.
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كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 2.39%، والتبغ بـ2.35%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ1.46%، والثقافة والترفيه بـ1.02%، والصحة بـ0.28%، والملابس والأحذية بـ0.1% والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.01%.
فيما انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ1.45%، والتعليم بـ0.57%، والاتصالات بـ0.16%، والمطاعم والفنادق بـ0.04%.
ومقارنة مع شهر أكتوبر 2023؛ فقد ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان بـ0.07%، حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.30%، والثقافة والترفيه بـ0.05% والنقل بـ0.04%.
وفى المقابل، انخفضت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ0.14%، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ0.11%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.02%، والملابس والأحذية بـ0.01%، فيما استقرت اسعار باقي المجموعات.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652061
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