المؤسسات الأجنبية ترفع مشترياتها في بورصة مسقط

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية مشترياتها في بورصة مسقط، مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم قبل أقل من أسبوعين على نهاية السنة المالية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن قيمة المشتريات الأجنبية في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بلغت 2.4 مليون ريال مستحوذة على نحو 23% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات بنسبة 6.1% من إجمالي قيمة التداول.

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واهتمت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية خلال الأسبوع الماضي بالشراء بعد تراجع أسعار الأسهم بشكل ملاحظ خلال الأسابيع الماضية، وتستهدف المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الشركات ذات السعر المنخفض والعائد العالي، وفي المقابل اتجهت المؤسسات الاستثمارية الخليجية إلى البيع وبلغت مبيعاتها 1.8 مليون ريال مشكّلة 17.8% من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بأقل من 650 ألف ريال.

وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية التي افتقدت الدعم من الشركات القيادية مع تركيز المستثمرين على سهم أوكيو لشبكات الغاز وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي استحوذت مجتمعة على نحو 75% من إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 27 نقطة وأغلق على 4561 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 84 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 4 نقاط.

وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 10.4 مليون ريال مسجلة تراجعًا بنسبة 48% عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 20.2 مليون ريال، واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 3 أيام تداول إذ أغلقت البورصة يومي الأحد والاثنين في إجازة رسمية، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3972 صفقة إلى 2870 صفقة، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي 3.48 مليون ريال مقابل 4 ملايين ريال في الأسبوع الذي سبقه.

وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و872 مليون ريال مسجلة خسائر أسبوعية عند 29.6 مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي 45.7 مليون ورقة مالية، وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار 12 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و25 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة.

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