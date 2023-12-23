المؤسسات الأجنبية ترفع مشترياتها في بورصة مسقط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية مشترياتها في بورصة مسقط، مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم قبل أقل من أسبوعين على نهاية السنة المالية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن قيمة المشتريات الأجنبية في بورصة مسقط الأسبوع الماضي بلغت 2.4 مليون ريال مستحوذة على نحو 23% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات بنسبة 6.1% من إجمالي قيمة التداول.
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واهتمت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية خلال الأسبوع الماضي بالشراء بعد تراجع أسعار الأسهم بشكل ملاحظ خلال الأسابيع الماضية، وتستهدف المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الشركات ذات السعر المنخفض والعائد العالي، وفي المقابل اتجهت المؤسسات الاستثمارية الخليجية إلى البيع وبلغت مبيعاتها 1.8 مليون ريال مشكّلة 17.8% من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بأقل من 650 ألف ريال.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع المؤشر الرئيسي والمؤشرات القطاعية التي افتقدت الدعم من الشركات القيادية مع تركيز المستثمرين على سهم أوكيو لشبكات الغاز وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي استحوذت مجتمعة على نحو 75% من إجمالي قيمة التداول الأسبوع الماضي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 27 نقطة وأغلق على 4561 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعًا 84 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 5 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 4 نقاط.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 10.4 مليون ريال مسجلة تراجعًا بنسبة 48% عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 20.2 مليون ريال، واقتصرت تداولات الأسبوع الماضي على 3 أيام تداول إذ أغلقت البورصة يومي الأحد والاثنين في إجازة رسمية، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 3972 صفقة إلى 2870 صفقة، وبلغ معدل التداول اليومي الأسبوع الماضي 3.48 مليون ريال مقابل 4 ملايين ريال في الأسبوع الذي سبقه.
وتراجعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و872 مليون ريال مسجلة خسائر أسبوعية عند 29.6 مليون ريال.
وبلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي 45.7 مليون ورقة مالية، وارتفعت خلال الأسبوع الماضي أسعار 12 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و25 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652060
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