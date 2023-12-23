كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الأعشاب البحرية تجاوزت قيمتها تريليون وون (770 مليون دولار) لأول مرة، بفضل الطلب المتزايد من الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 18.8% من 648 مليون دولار تم تسجيلها قبل عام، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة المحيطات ومصايد الأسماك.
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وقالت الوزارة، إن عدد وجهات التصدير وصل إلى 124 وجهة، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا من 64 فقط في عام 2010.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 156 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام، تليها اليابان بـ 134 مليون دولار، والصين بـ 93 مليون دولار.
وأظهرت البيانات، أن الصادرات إلى تايلاند ارتفعت أيضا بنسبة 53.6% خلال الفترة إلى 62 مليون دولار.
يذكر أن الأعشاب البحرية المجففة، المحمصة التي تكون في الغالب مع زيت السمسم والملح الناعم، هي طبق جانبي شائع في الطعام الكوري.
قال وزير المحيطات تشو سيونغ-هوان:“نخطط لتعزيز الدعم لصناعة الأعشاب البحرية لتحقيق صادرات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2027”.
وفي الوقت نفسه، وصل الحجم الإجمالي لمزارع الأعشاب البحرية في كوريا الجنوبية إلى 635 كيلومترا مربعا في عام 2022، مرتفعا بشكل حاد من 571.5 كيلومترا مربعا في عام 2016.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652059
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