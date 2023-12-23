كوريا الجنوبية تصدر أعشاب مجففة بـ770 مليون دولار خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات الأعشاب البحرية تجاوزت قيمتها تريليون وون (770 مليون دولار) لأول مرة، بفضل الطلب المتزايد من الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 18.8% من 648 مليون دولار تم تسجيلها قبل عام، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة المحيطات ومصايد الأسماك.

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وقالت الوزارة، إن عدد وجهات التصدير وصل إلى 124 وجهة، وهو ما يمثل ارتفاعا حادا من 64 فقط في عام 2010.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 156 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر هذا العام، تليها اليابان بـ 134 مليون دولار، والصين بـ 93 مليون دولار.

وأظهرت البيانات، أن الصادرات إلى تايلاند ارتفعت أيضا بنسبة 53.6% خلال الفترة إلى 62 مليون دولار.

يذكر أن الأعشاب البحرية المجففة، المحمصة التي تكون في الغالب مع زيت السمسم والملح الناعم، هي طبق جانبي شائع في الطعام الكوري.

قال وزير المحيطات تشو سيونغ-هوان:“نخطط لتعزيز الدعم لصناعة الأعشاب البحرية لتحقيق صادرات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2027”.

وفي الوقت نفسه، وصل الحجم الإجمالي لمزارع الأعشاب البحرية في كوريا الجنوبية إلى 635 كيلومترا مربعا في عام 2022، مرتفعا بشكل حاد من 571.5 كيلومترا مربعا في عام 2016.

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