البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع US Steel لأهميتها الأمنية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا البيت الأبيض إلى التدقيق الجدي في صفقة الاستحواذ المقترحة من قبل شركة الصلب اليابانية“نيبون ستيل-Nippon Steel” على منافستها الأمريكية“يو إس ستيل- US Steel” مقابل 14.9 مليار دولار، لأهميتها للأمن القومي.
وقال في بيان، إن قوة صناعة الصلب المحلية أمر حيوي للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، مضيفًا أنه يؤيد مراجعة دقيقة للصفقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
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وذكرت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني ليل برينارد، أن الرئيس جو بايدن رحب بالمصنعين من جميع أنحاء العالم الذين يستثمرون في الوظائف والعمال الأمريكيين.
وأضافت:“مع ذلك، فهو يعتقد أيضًا أن شراء هذه الشركة الشهيرة المملوكة لأمريكا من قبل كيان أجنبي – حتى لو كان من حليف وثيق – يبدو أنه يستحق تدقيقًا جديًا من حيث تأثيره المحتمل على الأمن القومي وموثوقية سلسلة التوريد”.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652058
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