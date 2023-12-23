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البيت الأبيض يدعو للتدقيق في صفقة بيع US Steel لأهميتها الأمنية

12/23/2023 9:28:12 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا البيت الأبيض إلى التدقيق الجدي في صفقة الاستحواذ المقترحة من قبل شركة الصلب اليابانية“نيبون ستيل-Nippon Steel” على منافستها الأمريكية“يو إس ستيل- US Steel” مقابل 14.9 مليار دولار، لأهميتها للأمن القومي.

وقال في بيان، إن قوة صناعة الصلب المحلية أمر حيوي للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي، مضيفًا أنه يؤيد مراجعة دقيقة للصفقة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

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وذكرت مديرة المجلس الاقتصادي الوطني ليل برينارد، أن الرئيس جو بايدن رحب بالمصنعين من جميع أنحاء العالم الذين يستثمرون في الوظائف والعمال الأمريكيين.

وأضافت:“مع ذلك، فهو يعتقد أيضًا أن شراء هذه الشركة الشهيرة المملوكة لأمريكا من قبل كيان أجنبي – حتى لو كان من حليف وثيق – يبدو أنه يستحق تدقيقًا جديًا من حيث تأثيره المحتمل على الأمن القومي وموثوقية سلسلة التوريد”.

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652058

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