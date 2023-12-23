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رئيس مورجان ستانلي يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة

12/23/2023 9:28:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لـ”مورجان ستانلي”، أن تشهد الأسواق المالية موجة صعود جديدة بمجرد تأكد المستثمرين من انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.

وقال جورمان، الذي تنتهي ولايته في الأول من يناير القادم، في تصريح لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن صدمة أسعار الفائدة الأخيرة أعاقت الصفقات في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، نظراً لعدم قدرة الأطراف المختلفة على تحديد تكلفة التمويل الخاصة بهم.

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وأوضح أنه في اللحظة التي يشير فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقفه عن رفع أسعار الفائدة، أو اتخاذ قرار الخفض فعلياً، فسوف“تنطلق الأسواق”.

وأضاف أن القواعد الجديدة التي طُبقت منذ الأزمة المالية العالمية، والتي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بمزيد من رؤوس الأموال والتخارج من الأنشطة الأكثر خطورة، جعلت النظام المالي أكثر أمناً، لكن سوء تصرف البنوك هو أحد أكبر المخاطر التي تواجهها.

وأشار جرومان، إلى أن الإخفاق الكبير للمصارف الإقليمية الأمريكية هذا العام“كان من صنعهم بالكامل”، وأن مصرف“كريدي سويس” كان مثالاً على“انحراف” إدارة المخاطر التشغيلية.

المصدر:

MENAFN23122023000202011048ID1107652057

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