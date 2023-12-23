رئيس مورجان ستانلي يتوقع موجة صعود بالأسواق حال خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع جيمس جورمان الرئيس التنفيذي لـ”مورجان ستانلي”، أن تشهد الأسواق المالية موجة صعود جديدة بمجرد تأكد المستثمرين من انتهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة.
وقال جورمان، الذي تنتهي ولايته في الأول من يناير القادم، في تصريح لصحيفة“فاينانشيال تايمز”، إن صدمة أسعار الفائدة الأخيرة أعاقت الصفقات في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، نظراً لعدم قدرة الأطراف المختلفة على تحديد تكلفة التمويل الخاصة بهم.
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وأوضح أنه في اللحظة التي يشير فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقفه عن رفع أسعار الفائدة، أو اتخاذ قرار الخفض فعلياً، فسوف“تنطلق الأسواق”.
وأضاف أن القواعد الجديدة التي طُبقت منذ الأزمة المالية العالمية، والتي تُلزم البنوك بالاحتفاظ بمزيد من رؤوس الأموال والتخارج من الأنشطة الأكثر خطورة، جعلت النظام المالي أكثر أمناً، لكن سوء تصرف البنوك هو أحد أكبر المخاطر التي تواجهها.
وأشار جرومان، إلى أن الإخفاق الكبير للمصارف الإقليمية الأمريكية هذا العام“كان من صنعهم بالكامل”، وأن مصرف“كريدي سويس” كان مثالاً على“انحراف” إدارة المخاطر التشغيلية.
المصدر:
MENAFN23122023000202011048ID1107652057
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