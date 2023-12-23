أسعار النفط تتراجع مع احتمال زيادة إنتاج أنجولا

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة قبيل عطلة عيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد خروجها من أوبك، لكن الأسعار ارتفعت على مدى الأسبوع في ظل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، ومخاوف من أن هجمات الحوثيين على السفن ستزيد من تكاليف الإمدادات. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بمقدار 32 سنتا ليستقر سعر التسوية عند 79.07 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا ليستقر سعر التسوية عند 73.56 دولارا. وعلى مدار الأسبوع ارتفع سعر الخامين القياسيين نحو ثلاثة بالمئة. وفي الشرق الأوسط، قالت عدة شركات للنقل البحري إنها تتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن التي نفذتها جماعة الحوثي، التي تقول إنها جاءت رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت شركتا الشحن الكبرى Maersk وCMA CGM إنهما ستفرضان رسومًا إضافية مرتبطة بتغيير مسار السفن. وفي أفريقيا، يمكن أن يفتح قرار أنجولا بالانسحاب من منظمة أوبك الباب أمام بكين لزيادة استثماراتها في قطاع النفط وقطاعات أخرى في البلاد. وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط. أما في الولايات المتحدة، فقد جاءت بيانات التضخم الرئيسية أضعف من المتوقع، مما عزز تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، حيث يمكن لتكاليف الاقتراض الأقل أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تصل إلى أدنى مستوياتها خلال 4 أشهر
بلغت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بفعل ارتفاع المخزونات وضعف الطلب، على الرغم من مخاوف الإمدادات بعد تجنب المزيد من الناقلات الإبحار عبر البحر الأحمر، في أعقاب هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية. وتراجع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 6 بالمئة ليصل إلى 11.90 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وكانت عدة سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال قد غيرت مساراتها في الأيام الأخيرة لتجنب منطقة البحر الأحمر وسط هجمات بحرية يشنها الحوثيون على طريق التجارة الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز قبل عطلة عيد الميلاد، حيث أشارت توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة المعتدلة ستستمر حتى يناير، مما يقلل الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وقطاع الطاقة عموماً. ومع ذلك، ارتفع عقد الشهر الأول القياسي في مركز TTF الهولندي على المستوى الأسبوعي بنسبة 4.7 بالمئة ليصل إلى 11.08 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي الوقت نفسه، كان تأثير الهجمات في البحر الأحمر محدودا على إمدادات الغاز الأوروبية، حسبما ذكر المحللون. وفي الواقع، يمكن أن يكون لها تأثير معاكس إذا تم تفريغ شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في أوروبا.
إعداد: مؤسسة العطية.
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