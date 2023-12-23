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لحظة اصطدام كلوب ومدافعه تسيميكاس خلال لقاء أرسنال (فيديو)

12/23/2023 8:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصيب النجم اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول
خلال مباراة فريقه أمام أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط كوستاس تسيميكاس على الأرض بعد احتكاك قوي مع لاعب أرسنال باكايو ساكا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، كما اصطدم المدافع اليوناني عند سقوطه مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.


وتعادل ليفربول مع أرسنال 1 /1 ، ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

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