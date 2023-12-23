لحظة اصطدام كلوب ومدافعه تسيميكاس خلال لقاء أرسنال (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيب النجم اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول
خلال مباراة فريقه أمام أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسقط كوستاس تسيميكاس على الأرض بعد احتكاك قوي مع لاعب أرسنال باكايو ساكا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، كما اصطدم المدافع اليوناني عند سقوطه مع مدربه الألماني يورغن كلوب.
وبعد تلقيه العلاج جرى نقل تسيميكاس إلى خارج الملعب، حيث بدا وأنه يعاني من إصابة في الكتف، وشارك جو جوميز بدلا منه في الدقيقة 35.
وتعادل ليفربول مع أرسنال 1 /1 ، ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
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