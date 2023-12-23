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هارتس : حماس تستهدف جفعاتي بعد هزيمة جولاني - فيديو

12/23/2023 7:25:23 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت صحيفة هارتس العبرية ، فجر الاحد ، ان حركة المقاومة الاسلامية حماس تركز الان على تكثيف الهجمات على لواء جفعاتي واخراجه من غزة بعد هزيمة لواء جولاني.

وكان جيش الاحتلال قد سحب الخميس الماضي لواء جولاني بعد تلقيه خسائر كبيرة في صفوفه.

ورصد موقع خبرني أبرز الحقائق عن لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الاسرائيلي بالفيديو الاتي في موقعنا :

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