كيف ستتعامل شركات الخدمات المهنية مع الركود الكبير؟

قبل عامين، لم تكن شركات الخدمات المهنية في لندن قادرة على الاحتفاظ بموظفيها، أما الآن فهي لا تستطيع التخلص منهم. ففي عام 2021، تزامن الطلب المتزايد على خدمات شركات المحاسبة والقانون والاستشارات بعد فترة الجائحة مع ظاهرة سميت بـ((الاستقالة الكبرى)).

حيث قيم الموظفون مسيراتهم المهنية، واختاروا الاستقالة أو الانتقال بأعدادٍ ضخمة، مما أدى إلى خلق سوق متقدة يشتعل فيها الطلب على مستشاري الشركات.

لكن كلا الاتجاهين تراجع. نعم، الأعمال ليست شديدة السوء، رغم قلة الصفقات والتوقعات الاقتصادية البريطانية الهشة، إذ من المتوقع، وفقاً لتقديرات جمعية الاستشارات الإدارية، أن تنمو عائدات الخدمات الاستشارية بنسبة 11 % هذا العام، قبل أن تتباطأ لتصل إلى 9 % في العام المقبل. وهذا يعني العودة إلى وضعها الطبيعي من الذروة التي بلغتها في ما بعد الجائحة، ولذلك، لا يمكن اعتبارها أوقاتاً عصيبة.

من جانبه، كان تغير سلوك الموظفين أكثر درامية.

ووصلت نسبة معدلات الاستنزاف بين الاستشاريين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 20 % خلال نوبة التوظيف الهائلة بعد جائحة كوفيد 19، وهو رقم يتجاوز المتوسط طويل الأجل للقطاع البالغ حوالي 12 %. وفي العام الجاري، وفقاً لمصادر داخل القطاع، انخفضت حركة التنقلات بشكلٍ ملحوظ، حيث انخفض معدل الاستنزاف إلى ما بين 5 % إلى 7 %.

وتعد هذه مشكلة بالنسبة إلى الشركات، وخاصةً الكيانات الأربعة الكبرى، التي تعتمد على استقطاب عددٍ هائل من الخريجين للتعامل مع الأعباء العملية بشكلٍ مستمر، ثم تخفيض أعدادهم تدريجياً إما برحيل الأفراد، أو الانتقال إلى المنافسين، أو العملاء أو بسبب الاحتراق الوظيفي. وعادةً ما تساعد معدلات الاستنزاف المرتفعة.

إضافة إلى خطوط الأعمال التي تعود للارتفاع في حالة ركود السوق، هذه الشركات على تلمس طريقها خلال فترات الركود دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية. ولكن في الأسابيع الأخيرة، بدأت كل من الكيانات الأربعة الكبار سلسلة تسريح الموظفين في المملكة المتحدة، في حين قامت بعض الشركات بتأجيل تقديم العروض الوظيفية للمنضمين الجدد الذين كان من المقرر اقتراب بداية مسيرتهم المهنية.

ويقول تيم موريس، الأستاذ المتقاعد في كلية سعيد لإدارة الأعمال، إن ما يميز هذه الدورة هو أن الشركات يبدو أنها تتحرك بسرعة وحزمٍ كبيرين لمواءمة العمالة مع متطلبات العملاء، ولحماية أرباح كل الشركاء، وهو المعيار الأساسي لأداء الصناعة.

وقد يكون ذلك بسبب أن الحركات على مستوى الشركاء قد زادت بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصةً في بعض المجالات.

حيث يقتنص المنافسون الجدد أصحاب الدخول المرتفعة الذين كانوا مخلصين للشركات القديمة سابقاً. ووفقاً لكريس إلدريدج، رئيس شركة روبرت والترز للتوظيف في المملكة المتحدة وأيرلندا وأمريكا الشمالية، فإن الشركات، حتى في هذا الوقت الذي تجمد فيه التعيينات، تواصل البحث عن تعيينات في مناصب قيادية ممن لديهم بالفعل شبكة علاقات متينة وسجل لتاريخهم في جذب الأعمال.

ومع ذلك، فإن حماية المراكز القيادية في القطاع بكل هذا الجهد تزيد من خطر تفاقم الاتجاهات المتقلبة في القطاع عند حدوث الانتعاش الحتمي. فالتقليص من القاعدة الأساسية، وسحب عروض العمل من الخريجين الذين يتسمون عادة بأقل قدرة على التعامل مع التغييرات غير المتوقعة، أمر لا يتسم بالعدل ولا الحكمة.

ونظراً لاعتماد الشركات على توظيف الخريجين، فإن الحفاظ على سمعة طيبة في جولات التوظيف في المؤسسات التعليمية أمر ضروري. كذلك، فإن تقليص الأجور بالوظائف الابتدائية ذات الأجور المُنخفضة، وترك تركة ثقيلة من المبتدئين العاطلين سيزيدان من تعقيد المشكلة.

وقد تعيد بعض الشركات النظر في احتياجاتها للموظفين من المستوى المبتدئ بناءً على التأثير التحولي الذي سيكون للذكاء الاصطناعي على جميع الأعمال (أو هذا ما يستمرون في قوله لنا، رغم أنه أمر سابق لأوانه بكل تأكيد). وقد أظهر بحث أجرته شركة باين أن الخدمات المهنية في المقدمة من حيث الأعمال التي يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث كانت النسبة 41 %.

ومهما يكن الأمر، يجب مقاومة غريزة التقليص حتى وإن بدا ذلك أسهل الخيارات. فالقطاع بالفعل يعاني من الاضطراب الذي تسببت فيه عزلة الجائحة، وارتفاع نسبة الدوام المرن، خاصةً بين الشركاء، والذي كان لها تأثير على نموذج العمل الذي يعتمد على قادة ذوي أجور جيدة يوجهون ويدربون المبتدئين.

وتقول لورا إمبسون، أستاذة إدارة شركات الخدمات المهنية، إن واحدة من غرائب هذه الدورة أن نقص الكوادر في فترة ازدهار ما بعد الحجر دفعت بعض المستشارين إلى القيام بأعمال المبتدئين لفترة أطول، بدلاً من الانتقال إلى القيام بمزيد من أعمال تطوير وإدارة العملاء.

ويشكل ذلك خطراً بنقص الكوادر في الوظائف المبتدئة وقلة الخبرة في جلب الأعمال التجارية في الرتب الأعلى في الهرم الوظيفي، عندما يبدأ الدوران في السوق. لذلك، يجب أن يكون الهدف هو تجنب موجة أخرى من الاستقطاب الذي يسوده الذعر عندما تحين اللحظة المناسبة، في نهاية المطاف.