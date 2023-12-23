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الذكاء الاصطناعي يفحص اضطراب الأعصاب

12/23/2023 7:25:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور باحثون في المعهد الهندي للعلوم، ومستشفى ((آستر- سي إم آي)) في بنغالور الهندية، أداة ذكاء اصطناعي لفحص اضطراب الأعصاب.

واستخدم الباحثون، الأداة لقياس العصب المتوسط بالموجات فوق الصوتية، واكتشفوا أن متلازمة النفق الرسغي، والتي تحدث عندما يتم ضغط العصب المتوسط في الرسغ، الأمر الذي يسبب التنميل والألم.

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