الذكاء الاصطناعي يفحص اضطراب الأعصاب

(MENAFN
- Al-Bayan)
طور باحثون في المعهد الهندي للعلوم، ومستشفى ((آستر- سي إم آي)) في بنغالور الهندية، أداة ذكاء اصطناعي لفحص اضطراب الأعصاب.
واستخدم الباحثون، الأداة لقياس العصب المتوسط بالموجات فوق الصوتية، واكتشفوا أن متلازمة النفق الرسغي، والتي تحدث عندما يتم ضغط العصب المتوسط في الرسغ، الأمر الذي يسبب التنميل والألم.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN23122023000110011019ID1107652031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.