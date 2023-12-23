وداعاً عزت عمر.. ستفتقدك ساحة الإبداع

كأن قلبه المتعب تعمد أن يلملم أوراق العمر ويسجل الكلمة الأخيرة في محطات الرحلة بينما يشارف عامنا الجاري على فصل الختام، معلناً نهاية حكاية عطاء أديب وناقد مقتدر استمر أميناً مخلصاً للكلمة..

محباً للأدب وأهليه.. مؤمناً برقي رسالته، وهو المبدع السوري د. عزت عمر، الذي غادرنا أول من أمس، عن 69 عاماً سطّر صفحات كتابها ومسيرتها بأنوار كلمات حصيفة مسؤولة وماتعة استمر يقتدي ويهتدي بها وهو يداوم على عطائه وعمله في ميادين الأدب والصحافة والنقد.

صدق وإخلاص

حقاً إن الرحيل يبقى مريراً في حالاته وألوانه كافة إلا أن انطفاء أهل العطاءات المؤثرة وكذا القامات الإبداعية الكفؤة المشهود لها مهنياً وأخلاقياً، لهو أمرّ وأشد وقعاً وإيلاماً، وخاصة على من عرفوا هؤلاء من كثب وخبروا، بموازاة عهدهم بعلو مراتب تميز عوالمهم وإبداعاتهم، خصالهم الحميدة.

كما حال فقيدنا عزت عمر، الذي وشّى مسيرته بمزية الإخلاص لعمله والصدق والحياد في ما يكتب إذ عهده الجميع على هذا المنوال طوال الأعوام والعقود التي واصل فيها في ربوع دولة الإمارات، الإبحار في عوالم الأدب الإماراتي والعربي، مقلباً ودارساً وناقداً ومفنداً، شتى النتاجات، بموضوعية وتجرد.

لقد كان الراحل أحد كتّاب مقالات وموضوعات ملحق «مسارات» الذي صدر عن صحيفة «البيان»، فلم يتهاون أو يهمل أو يهلهل في مناسيب دقة ديباجاته ومعلوماته وتشويق أسلوبه.

كان دقيقاً أميناً في ما يكتبه ولا يرتضي إلا أن يرتكز مقاله على مزيج الإمتاع والقيمة والجاذبية والغنى. تلك كانت حاله في المطالعات والكتابات التي مدّنا بها ودارت في أبرز الأعمال الأدبية. وأما في ما يخص مقالات عزت النقدية، فلطاما اتسمت، وبشهادة نقاد عديدين، بالموضوعية والشفافية والمباشرة والصراحة، علاوة على بعدها عن التجريح والغائية.

إصدارات غزيرة

أنجز الراحل إصدارات ومشروعات ثقافية غزيرة شملت حقول النقد والدراسات والكتابات بمجملها ولكنه لم يرُم التوقف عند حد معين، فحتى وهو يشعر بأن فؤاده شرع يخونه، رويداً رويداً، في أيامه الأخيرة، كان منهمكاً في الاشتغال على خطط وأعمال أدبية وفكرية جديدة مغايرة. وتحضرني في السياق، أحاديث كثيرة له.

وكذا تدوينات لطالما سطرها في مواقع التواصل الاجتماعي، كان يؤكد فيها لزملائه الأدباء الذين يرسلون إليه بنسخ إصداراتهم الجديدة (وكانت كثيرة العدد)، أنه لم ينسَهم وسيحاول أن يجد وقتاً يخصصه لكل إصدار على حدة، كي يقرؤه ويقدم رؤيته النقدية التحليلية بشأنه..

مشيراً إلى أنه يعتذر، سلفاً، عن أي تقصير أو عدم قدرة، ربما، على الإيفاء بهذا العهد لأي أحد منهم، ذلك في ضوء زحمة المهام والأشغال التي يتصدى لها. وبالطبع، لم يكُ هذا الديدن بغريب على ابن حلب، الهادئ الدمث الذي كسب الأصدقاء والمحبين والمعجبين المقدرين من كل حدب وصوب بفعل خلقه الجميل وإمكاناته الفكرية عالية المنزلة.

وداعاً عزت عمر.. نمّ قريراً مطمئناً. لن يغيب ضياء أعمالك. وستبقى بيّنة مؤثرة بصماتك وإسهاماتك في فضاءاتنا الأدبية.