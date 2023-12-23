رحيل الكاتب والناقد السوري عزت عمر

رحل مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 الكاتب والناقد السوري عزت عمر، والذي أقام في دولة الإمارات منذ العام 1990.

وأغنى الساحة الثقافية بعشرات المقالات والدراسات التي تناولت الأدب في الإمارات، وكان فاعلاً في الساحة الثقافية المحلية لسنوات طويلة.

ولد عزت عمر في مدينة منبج ودرس في مدارسها، وتخرّج من كلية الآداب بجامعة حلب عام 1977. عمل في مديرية الثقافة بحلب وفي معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب حتى عام 1990. وهو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. عضو هيئة تحرير الموسوعة الوطنية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حكّم جوائز أدبية عدّة. وشارك في ندوات نقدية داخل الدولة وخارجها، وعمل مؤخراً في مجلة الشارقة الثقافية.

كتب عزت عمر في النقد الأدبي والقصّة القصيرة والرواية وأدب الطفل وأدب اليافعين، وله العديد من الكتب الإبداعية والنقدية منها:



ـ "قفص يبحث عن عصافير".

رواية نشرت عام1991 ـ مسلسلة أسبوعية على عشر حلقات.

ـ "النوافذ الذهبية" مجموعة قصصية للأطفال، صدرت عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 1996.

ـ سلسلة روايات غسّان، 13 رواية للناشئة، عن دار عمون للنشر، الأردن 2001.

ـ "أجنحة الفراشات"، مجموعة قصصية للأطفال، عن مراكز الطفولة والناشئة الشارقة، 2002.

ـ "مرايا البحر" دراسات نقدية في القصّة والرواية في الإمارات، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2001.

ـ "صفحات من الأدب الطبي العربي، دعوة الأطباء ـ ابن بطلان نموذجاً" تحقيق، دار الفكر، دمشق.

2003

ـ "توجّهات الخطاب السردي في الرواية الإماراتية والعربية" قراءات تحليلية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2003.

ـ "نائم فوق الغيمة" قصة طويلة للأطفال، المجلس الأعلى للأسرة، الشارقة، 2003

ـ الفراشات المسحورة: ديموقراطية الحوار لا ديموقراطية المصالح، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2005.

ـ استعادة المشترك الإنساني/رؤية في القصيدة الجديدة، دراسة نقدية، الشارقة، 2008.

ـ سفراء الخيال/ أصوات شعرية سورية في الإمارات، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات، 2009.

ـ ينابيع الكلام/ أصوات قصصية سورية في الإمارات وزارة الثقافة والشباب ، الإمارات، 2009.

ـ أسئلة الحداثة والهوية،، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة، 2012

ـ سوسيولوجيا النص السردي الإماراتي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2011.

ـ سالم بن علي العويس، الخطاب الشعري وآليات بنائه، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2014.

ـ ظاهرة العنف في الخطاب الروائي العربي، مجلة دبي الثقافية، دبي، ديسمبر 2014.

ـ الكلمة والصورة/ قراءات تحليلية وجمالية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2017

ـ خلفان بن مصبح / طائر الشعر القرير، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2017.

ـ ناصر جبران، ألق الكتابة وقلق الفنان، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2018.

ـ أثر الحداثة وما بعدها في النصّ السردي الإماراتي، اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2018.

ـ رواية ما بعد الحداثة / التناص، التجاور، ومغامرة التجريب، دار الغد، الشارقة، 2020.

ـ النصّ المسافر/ بحث في أنماط السرد الروائي، دار الغد، الشارقة، 2020