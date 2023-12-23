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معرض في باريس يحتفي بالراحل جوني هاليداي

12/23/2023 7:25:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تهافت محبو المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، واضعين أوشحة تحمل اسمه أو مرتدين سترات جلدية على طريقته، على زيارة ((معرض جوني هاليداي)) الذي افتتح أول من أمس في باريس.

ويمتد المعرض المخصص لنجم الروك الفرنسي على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع في باريس، بعدما أقيم قبل عام في بروكسل.

واعتبرت دانييل رويز (71 عاماً)، رئيسة رابطة محبي المغني الذي توفي في 5 ديسمبر 2017، أن هاليداي يمثل بالنسبة إليها ((50 عاماً)) من حياتها حضرت خلالها ((350 حفلةً له)).

أما ميراي سيرنياك التي حضرت خصيصاً من مرسيليا فقالت ((لقد اشتريت تذكرتي قبل خمسة أشهر، ما إن علمت بأن المعرض سيقام في باريس، واعتزم العودة في يناير وأبريل)). ويستمر المعرض المقام على شكل غيتار وتنتجه أرملة النجم الراحل ليتيسيا هاليداي وشركة ((تيمبورا)) البلجيكية المتخصصة إلى 19 يونيو المقبل.

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