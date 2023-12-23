نجوم عرب وعالميون يحيون ليلة رأس السنة في دبي

تستقطب دبي كوكبة من مبدعي العالم، ليحيوا حفلات فنية متنوعة ويقدموا تجارب مذهلة تسعد الجمهور احتفالاً بقدوم العام الجديد 2024، وليستمتعوا بليلة رأس سنة عامرة بالمرح والمتعة.

ومن بين أبرز الفعاليات الفنية في ليلة رأس السنة الحفل الذي سيحييه الفنانون: جورج وسوف، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب في دبي فستيفال سيتي مول، حيث سيقدم ((سلطان الطرب)) العديد من أغنياته القديمة والحديثة ومنها: ((أنت غيرهم))، و((قلب العاشق))، و((الصبر طيب)) و((خسرت كل الناس على شانه))، وغيرها الكثير من الأغاني التي لاقت إعجاباً كبيراً من الجماهير.

بدورها ستقدم ((شمس الأغنية اللبنانية والعربية)) مجموعة من أغانيها المعاصرة والفلكلورية أيضاً مثل ((على إيدك)) و((بحلف لك)) وغيرها.

أما شيرين عبدالوهاب فستقدم باقة من أغانيها التي عشقها الجمهور، منها: ((أوقات يا دنيا))، و((قلب وراح))، و((قربني ليك))، وغيرها من الأغاني.

وسيكون جمهور دبي على موعد مع الأنغام الساحرة للموسيقار العربي عمر خيرت 29 الشهر الجاري في دبي أوبرا، احتفالاً بقدوم العام الجديد 2024.

وتستضيف دبي في ليلة رأس السنة الفنان المصري عمرو دياب، ومعه الثنائي الكوبي ((جنتي دي زونا))، ليحيوا حفلاً فنياً في ((ناموس))، الوجهة الشاطئية العصرية بدبي، وسيؤدي عمرو دياب الشهير بلقب ((الهضبة))، وحامل رقم عالمي قياسي في ((موسوعة غينيس للأرقام القياسية))، مجموعة من أشهر أغنياته، مثل ((تملي معاك)) و((شكراً)) والعشرات غيرها.

30 عازفاً

وتستضيف دبي في ليلة رأس السنة أمسية للنجم البريطاني العالمي ((ستينغ))، لاستقبال العام 2024 في ((أتلانتس، النخلة))، حيث يعيش الحضور أروع الأجواء الغنائية والترفيهية في واحدة من أرقى الوجهات في المدينة وعلى وقع الأنغام المباشرة للفرقة الموسيقية المكونة من 30 عازفاً، مع الاستمتاع بأشهى الأطباق التي يعدها أمهر الطهاة، ويتوج هذه السهرة النجم ((ستينغ)) بمجموعة من أشهر أغنياته.

ويحيي المغني الإنجليزي جون نيومان، في ليلة رأس السنة حفلاً فنياً في ((جميرا بيتش ريزيدنس)). واحتلت أغانيه المراتب الأولى عالمياً مثل Love Me Again وCall Your Name.

ويطل ليلة رأس السنة ((سيباستيان إنغروسو))، أحد أبرز نجوم فرقة ((هاوس مافيا)) السويدية للموسيقى الإلكترونية، إذ سيحيي حفلاً فنياً في وجهة ((تيرا سوليس)) بدبي.