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النادي الثقافي العربي يناقش في محاضرة «قلق الكاتب»

12/23/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة محاضرة بعنوان ((قلق الكاتب والطريق إلى النجاح)) ألقاها الناقد د. غانم السامرائي أستاذ الأدب المقارن في جامعة الشارقة، وأدارها الصحافي هشام أزكيض.

وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي. وقال الدكتور السامرائي في بداية حديثه عن ((قلق الكاتب والطريق إلى النجاح)): إن الباعث على طرق هذا الموضوع في اللحظة الراهنة هو فوز الروائي البولندي بول لينتش وهو كاتب قلق، بجائزة البوكر العالمية لعام 2023 منذ أيام قليلة عن روايته ((أغنية النبي))، بول لينتش عانى كثيراً من القلق.

وأكد السامرائي أن على الناقد وهو يتعامل مع الكتابات الجديدة أن يفهم دور النقد وخطورته، فقد يكون سبباً لتحفيز الكاتب وحثه على المواصلة وغرس الثقة فيه، فيوصله إلى النجاح، وقد يكون سبباً في الإحباط وطريقاً إلى الفشل، لذلك ينبغي تناول إبداعات الكتاب الجدد بحذر.

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