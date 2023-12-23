عروض فيلم «فيراري» في صالات أمريكا الشمالية غداً

يشكل فيلم ((فيراري)) الذي يتمحور حول حياة مؤسس ماركة سيارات السباق الشهيرة ويتولى بطولته الممثل آدم درايفر، منعطفاً جديداً في مسيرة مخرجه النجم الهوليوودي المخضرم مايكل مان، مع انطلاق عروضه في صالات أمريكا الشمالية غداً.

وشاء مايكل مان البالغ 80 عاماً التركيز في فيلمه على سنة 1957 التي كانت محطة مهمة في الحياة المضطربة لإنزو فيراري وزوجته لورا.

ويتناول المخرج الذي يعد ((هيت)) أحد أبرز أعماله بداية سقوط إنزو فيراري في هذه الرواية الدقيقة لسيرته التي يبدأ عرضها على شاشات الولايات المتحدة وكندا.

وبعدما جسد آدم درايفر عام 2019 شخصية وريث عائلة غوتشي في ((هاوس أوف غوتشي)) لريدلي سكوت، يتولى في هذا الفيلم الذي يظهر فيه بشعر غزاه الشيب بالكامل دور إنزو فيراري في حقبة من حياته كثرت خلالها مشكلاته على مختلف المستويات.

وكان فيراري الذي لقب ((إل كومنداتوريه)) (((القائد))) يعاني في تلك المرحلة صعوبات مالية، وتقدم عليه منافسوه، فيما كان شبح موت نجله يطارده، وكان عاجزاً عن الاعتراف بابن آخر له من علاقة خارج إطار الزواج. وكان لا بد لفيراري في ظل واقعه هذا من أن يحقق الفوز في سباق ((ميلي ميليا)) (الألف ميل) الشهير الذي كان يشارك فيه أهم السائقين في ذلك الوقت.

ولاحظ آدم درايفر خلال مهرجان البندقية السينمائي نهاية أغسطس الماضي أن قصة إنزو فيراري ((إنسانية بعمق)) ولها بُعد ((عالمي)).

وقال الممثل الذي تولى بطولة أعمال لكبار المخرجين كمارتن سكورسيزي وجيم جارموش وليوس كاراكس وأدى دور كايلو رين في سلسلة أفلام ((ستار وورز)) إن شخصية فيراري تنطوي على ((تناقضات كثيرة)). وكان مايكل مان يعتزم منذ مدة طويلة اقتباس فيلم من سيرة إنزو فيراري، ويحقق مشروعه اليوم بعد مسيرة فنية حافلة طبعت مدى أربعة عقود تاريخ أفلام الحركة والتشويق في هوليوود.