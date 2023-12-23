«مخيمات الشندغة».. مناهل ثقافية وإبداعية تثري مهارات وفكر الأجيال

تشهد فترة الإجازات بعد انتهاء المدارس نشاطاً ملحوظاً لدى المؤسسات والجهات التي تقدم مخيمات وتنظم معسكرات صيفية أو شتوية تستقطب الأطفال والناشئة، من خلال حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تجمع بين المتعة والترفيه والثقافة، حيث تسهم بشكل كبير من خلال أنشطتها في الارتقاء بالطفل وتنمية مهاراته وجذب اهتمامه نحو العلم والمعرفة.

متحف الشندغة من المتاحف التي تقدم للطفل وجبات معرفية وثقافية وترفيهية منوعة سواء في الصيف أو الشتاء، ويحمل كل مخيم شعاراً أو طابعاً معيناً يميز فعالياته وأنشطته.

يتحدث عبدالله أحمد العبيدلي مدير متحف الشندغة بالإنابة، عن أهمية هذه المخيمات الموجهة للأطفال والتي تنظم بشكل دوري ومستمر، حيث يحتضن متحف الشندغة مخيماً صيفياً الذي يوافق الفترة الصيفية وإجازات طلاب المدارس، ومخيماً شتوياً مع إجازة فترة الشتاء، ويقول العبيدلي، ينظم متحف الشندغة مخيماً شتوياً ويستمر أسبوعين، ويستقطب الأطفال من عمر 8 إلى 12 عاماً.

ويحمل هذا المخيم شعار ((استكشف حكايات البحر))، ويتعلم الطفل من خلاله حركة السفن وتأثير الرياح والتيارات الهوائية على البحر، إضافة إلى طريق الملاحة، والاستدلال بالنجوم.

وسيتسنى لهم التعرف على مهنة الغوص قديماً وصيد اللؤلؤ الذي كان مصدراً للرزق لدى سكان دبي، وسيتمكن المشاركون من الأطفال من خوض تجربة فلق المحار، والتعرف على الأدوات التي كان يستخدمها الغواصون في السابق لحمايتهم، إضافة إلى الزيارات الميدانية للبيوت المرتبطة بحياة البحر في المتحف.

ويؤكد عبدالله العبيدلي أن المتحف ومن خلال هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعرفية التي تستقطب الطفل، تحقق رؤية هيئة الثقافة وأولوياتها في استراتيجيتها ضمن مسؤوليتها الثقافية بأن تمكن وتطور وتنمي مواهب الطلاب المشاركين في هذه المخيمات، لا سيما فيما يتعلق بالبيئة وصون التراث المحلي المادي وغير المادي من خلال البرامج والأنشطة التي تحرص الهيئة على تعليمها للأجيال الناشئة.

ولفت العبيدلي إلى حرص أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي يتعلم من خلالها الطفل والنشء العادات والتقاليد المحلية، وأيضاً تعتبر فرصة للاستمتاع بزيارة المتحف.

حيث تقدم هذه المخيمات المقامة في المتحف ورشاً تدريبية متنوعة على أيدي متخصصين والمدربين بكفاءة عالية، ويخضع أيضاً موظفو المتحف لدورات تؤهلهم لتعليم المشاركين في المخيمات الحرف المختلفة، حيث يركز المتحف من خلال هذه الفعاليات على بيئات دبي البحرية والبرية بشكل خاص والإمارات بشكل عام بهدف التعريف وتعزيز الهوية الوطنية.