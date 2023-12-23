«ليالي حتا الثقافية».. التاريخ والعراقة في حضرة الطبيعة

انطلقت أول من أمس النسخة الثالثة من ((ليالي حتا الثقافية)) في قرية حتا التراثية التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وسلطت فعالياتها الضوء على التاريخ الحضاري وتقاليد وعادات أهل الإمارات بشكل عام وأهالي منطقة حتا بشكل خاص كالحرف اليدوية والفنون الشعبية الإماراتية، وتضمنت الفعاليات العديد من الأهازيج التراثية والعروض الفنية والترفيهية والورش التعليمية.

وقالت مريم ضاعن التميمي مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في ((دبي للثقافة)) إن ((ليالي حتا الثقافية)) تقام بالتعاون مع أهالي حتا، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المنتجة والمواهب الإبداعية في المنطقة وتساهم في استقطابهم والترويج لمنتوجاتهم وإبداعاتهم.

كما تساهم في تعزيز حضورهم لتعريف الجمهور بالتراث المحلي وروائعه، وتشجيعه لاستكشاف تفاصيل منطقة حتا وإمكانياتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات وضعتها على الخريطة السياحية.

أمسيات شعرية

وأوضحت أن الجمهور على موعد مع أمسيات شعرية بمشاركة عدد من شعراء حتا، وتشكيلة من المسابقات والعروض الموسيقية والشعبية المتنوعة، والعروض الحية المستلهمة من التراث الإماراتي.

لافتة إلى أن الفعاليات تتيح للجمهور فرصة استكشاف مكنونات قرية حتا التراثية والتعرف على منظومة من العادات والتقاليد الخاصة بالمنطقة، والاستمتاع بالتظاهرة الثقافية التي يعقد فيها سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على فنون الخط العربي، وبعض الحرف اليدوية التقليدية.

وأشارت إلى أن ((دبي للثقافة)) خصصت ركناً للسوق الشعبي تعرض فيه إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، ويتضمن السوق تشكيلة منتجات نوعية ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كل فئات المجتمع، ما يساهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

من جهتها قالت ليلى بالهوش مدير مشروع مهرجان ليالي حتا الثقافية إن المهرجان في نسخته الحالية ركز على مشاركة الأسر المنتجة وعرض إبداعاتها كالأكلات الشعبية والمنتجات المنزلية والمشغولات والصناعات اليدوية في منطقة حتا، والتي تقدمها قرابة 30 أسرة تشارك في المهرجان إلى جانب سوق المزارعين الذي تعرض فيه منتجات من مزارع حتا.

وأوضحت أن المهرجان يستقبل الزوار طيلة أيام الأسبوع حتى الأول من يناير 2024 من الساعة الرابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، وتقام فيه مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تناسب مختلف الأعمار وتصحبهم في جولة معرفية عن تاريخ المنطقة وإرثها الثقافي العريق.