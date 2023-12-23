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«دولي الجودو» يشيد بإنجازات لاعبي الإمارات

12/23/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، بإنجازات لاعبي الإمارات المحلية والدولية، جاء ذلك على خلفية تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022.

ضمن الحفل السنوي لرياضة الإمارات. ووجه فايزر رسالة إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، قال فيها:

إن الاتحاد الدولي للجودو كله ثقة ورغبة مفعمة بالأمل في تحقيق السلام العالمي في جميع القارات، موجهاً التهنئة لجميع الرياضيين والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء والمدربين والحكام، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، وسفراء الاتحاد الدولي للجودو وموظفي الاتحاد الدولي للجودو والشركاء الرسميين والجهات الراعية، والتي تسهم في إثراء اللعبة على كل المستويات.

كما تضمنت رسالة ماريوس فايزر تهنئة لاتحاد الإمارات للجودو بالعام الجديد، معرباً فيها عن تقديره وامتنانه للجهود المخلصة التي بذلت في العام المنصرم الذي كان مليئاً بالأحداث الرياضية والمجتمعية مما ساهم في خدمه اللعبة ومجتمعها، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز والسعي لمواصلة العمل في جميع أنحاء العالم، متحدين ومسترشدين بقواعد الجودو الأخلاقية، لصالح جميع لاعبي ومجتمع الجودو في جميع أنحاء العالم.

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