91 جواداً في السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين

يشهد مضمار الشارقة لونجين اليوم الأحد سباق كأس مجلس التعاون الخليجي بنسخته السادسة والرابع بموسم السباقات 2024/2023 بنادي الشارقة.

والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات 2024/2023 في نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويشهد السباق مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 91 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

انطلاقة

وستكون الانطلاقة في الثانية ظهر اليوم بالشوط الأول: (شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات فقط للمهور والجياد المخصية، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني: (شوط لونجين ماستر كوليكشن) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة للمهرات فقط بعمر ثلاث سنوات، لمسافة 1200م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

منافسة

ويتنافس 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط للفوز بالشوط الثالث: (شوط لونجين سبريت فلايباك)، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر – تكافؤ ضمن التصنيف، من خيول الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لمسافة 1200م.

وجوائزه 40 ألف درهم. وفي الشوط الرابع: (شوط لونجين سبيريت زولو تايم) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، يشهد مشاركة 16 جواداً.

الشوط الرئيسي

ويتنافس 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط من خيول الإمارات وعُمان وقطر للفوز في الشوط الخامس ((الرئيسي)) كأس مجلس التعاون الخليجي: (مقدم من شركة لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي والمصنفة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 200 ألف درهم. وتختتم النسخة السادسة للسباق بالشوط السادس:

(شوط لونجين كونكيست) وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1200م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 11 جواداً.

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