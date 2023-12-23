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«كايتس» يتصدر دوري التنس العالمي في أبوظبي

12/23/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدر فريق كايتس ترتيب دوري التنس العالمي المقام حالياً في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس في أبوظبي بعد تحقيقه الفوز الثاني خلال البطولة وجاء على حساب فريق هونر إف إكس فالكونز.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين 30 - 30، وتم اللجوء لشوط كسر التعادل، والذي انتهى بفوز ((فالكونز)) 7 - 6 و7 - 6، و7 - 5، وأصبح رصيد الفريق الإجمالي 60 مقابل 57 نقطة لـ ((فالكونز)).

وفاز فريق بي بي جي إيجلز على تي إس إل هوكس، بشوط كسر التعادل أيضاً بعد وصول الفريقين للتعادل 28 - 28.

وتختتم اليوم، فعاليات دوري التنس العالمي، والمقام بالشراكة، بين مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشركة ميرال.

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