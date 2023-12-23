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«الاستعراض الحر» يجدد جولته في مهرجان ليوا الدولي اليوم

12/23/2023 7:25:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم الأحد منافسات اليوم الـ 17، ضمن مهرجان ليوا الدولي بالجولة الثانية للاستعراض الحر للسيارات في ((حلبة مرعب))، بعد النجاح المتميز للجولة الأولى في أول أيام المهرجان بمشاركة كبيرة وصلت إلى أكثر من 160 سيارة.

وتنافس 3 فئات ضمن الاستعراض الحر للسيارات هي ((N - T- S))، وتم تحديد مدة زمنية لكل متسابق لتقديم أفضل استعراض، مع وضع شروط وحركات يجب تقديمها خلال الفاصل المخصص له، في إطار قانوني وملائم من مختلف الجوانب الخاصة بالأمن والسلامة، مع توفير كل معايير الأمان للمتسابق بدءاً من الفحص الفني، وإجراءات الدخول للحلبة، واستيفاء المعايير الخاصة بالسيارة والمتسابق. وتستمر جولة الاستعراض الحر للسيارات على مدى يومين، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي المقرر حتى يوم 31 الجاري.

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