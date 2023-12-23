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شارلي آبلبي: «ميشرد تايم» هدفه المقبل «جبل حتا»

12/23/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر المدرب شارلي آبلبي عن سعادته البالغة بتحقيق خيول جودلفين ثنائية خلال الأمسية، عبر ((ميشرد تايم)) بطل ((الراشدية))، و((ذهبي)) نجم ((سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك)).

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن ((ميشرد تايم)) قائلاً: ((الوجهة المقبلة هي المشاركة في شوط ((جبل حتا)) خلال أمسية ((فاشن فرايداي)) يوم الـ26 من الشهر المقبل)).

بدوره، قال الفارس وليام بيوك: ((ميشرد تايم)) جواد مبشر ومستواه يتطور بشكل مضطرد، السباق كان اختباراً جديداً له، حيث لم يسبق له المشاركة في ((ميدان))، واجتاز اختباراً آخر واستعرض قدراته أمام الجميع)).

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