«آيزوليت» و«ميشرد تايم» يخطفان الأضواء في «فستيف فرايداي»

شهدت أمسية ((فستيف فرايداي)) أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ((كرنفال سباقات دبي)) التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي برعاية ((إعمار))، الكثير من الإثارة والقوة، إذ احتفظ ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ((فيكتورياس وفوزي ناس)) بلقب ((الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما توج ((آيزوليت)) لـ((آر آر آر للسباقات)) بلقب ((آل مكتوم مايل)).

كما حققت خيول جودلفين ثنائية جاءت عبر ((ميشرد تايم)) بطل ((الراشدية))، و((ذهبي)) نجم ((سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك)).

الشوط الأول

احتفظ ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ((فيكتورياس وفوزي ناس)) بلقب الشوط الأول ((الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلاً زمناً قدره 1.46.09 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن ((فلاح)) لهلال علي الخليلي بقيادة الفارس عامر الراسبي وإشراف المدرب أحمد البلوشي.

وجاء في المركز الثالث ((هياب الزمان)) لـ ((فيكتورياس)) بقيادة الفارس لوكاس فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الثاني

ظفر ((بونتوس)) لإيفا نيسلانيكوفا بلقب الشوط الثاني ((بطولة ارتجال دبي للسرعة)) لمسافة 1000 متر ((قوائم)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانيك، مسجلاً زمناً قدره 56.77 ثانية وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((بالحيل)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بن كوين وإشراف المدرب مايكل كوستا. وحل ثالثاً ((ثندر أوف نياجرا)) لمحمد مبارك بن شفيا وحمد مبارك بن شفيا بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

اقتنصت ((منامة غولد)) لفوزي عبدالله ناس لقب الشوط الثالث ((ذا ستورم كوستر)) المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، مسجلة زمناً قدره 1.24.64 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن ((فروست آت داون)) لعبدالله المنصوري وعبدالله سعيد النابودة بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب وليام نايت.

وجاءت في المركز الثالث ((لايتينينغ براديس)) لفوزي عبدالله ناس بقيادة الفارس لوكان فان رينسبورج وإشراف المدرب فوزي ناس.

الشوط الرابع

حقق ((فافورتينو)) لـ((شركة فينيسيا للاستشارات إس - إيه وجيلبرتو جامبيني)) لقب الشوط الرابع ((تحدي الخليج التجاري)) لمسافة 1400 متر ((قوائم)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفين فيليبارت دي فوي، مسجلاً زمناً قدره 1.22.23 دقيقة وبفارق رأس عن ((دانيه)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً ((السلط)) لـ((شادويل)) أيضاً بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب علي البدواوي.

الشوط الخامس

توج ((آيزوليت)) لـ((آر آر آر للسباقات)) بلقب الشوط الخامس ((آل مكتوم مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.37.21 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن ((جولدن جول)) لديل برينان بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث ((سلتيك برينس)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)) بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

ظفر ((ميشرد تايم)) لجودلفين بلقب الشوط السادس ((الراشدية)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام ببيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.46.97 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن ((ارزينجان)) لمحمد أحمد علي السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً ((اوتومان فليت)) لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

اقتنص ((أتلتيكو إل كولانو)) لهاراس باج دو سول لقب الشوط السابع ((انتصار)) لمسافة 1900 متر ((قوائم)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1.59.36 دقيقة وبفارق رأس عن ((ميليتاري لو)) لناصر عسكر بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث ((ووك أوف ستارز)) لـ ((عذبة للسباقات)) بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الثامن

حقق ((ذهبي)) لجودلفين لقب الشوط الثامن ((سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.27.90 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن ((سكوتش أنثيم)) لـ ((رباح للسباقات)) بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وحل ثالثاً ((نيو كوميدي)) لناصر عسكر بقيادة الفارس أوسكار شافيز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط التاسع

خطف ((مورنينج)) لناصر عسكر لقب الشوط التاسع ((أت ذا توب)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.12.15 دقيقة وبفارق نصف طول عن ((الطارق)) لعبدالمحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث ((مستر كافو)) لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

محمد العظب: أمسية ناجحة بالمقاييس كافة

أكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، أن أمسية ((فستيف فرايداي)) كانت ناجحة بالمقاييس كافة.

وأضاف إن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت في تحقيق النجاح، ومنها الحضور الجماهيري الكثيف سواء من الدولة أو خارجها نظراً لتصادفها مع موسم الأعياد والإجازات، وكذلك المشاركات الدولية.

وقال، إن الهدف الرئيس من هذه الأمسية وكذلك الأمسيتين الكبريين المقبلتين وهما ((فاشن فرايداي))، و((سوبر ساترداي)) ، إبراز تطور رياضة سباقات الخيل في الدولة، ومدى قوة سباقات مضمار ((ميدان))، إضافة إلى إظهار المقومات والإمكانات التي تسمح لهذه الخيول العالمية بأن تتخذ من دبي نقطة انطلاق للمشاركة في سباقاتنا .

وكذلك السباقات التي تقام لدى أشقائنا في المنطقة. وأضاف إن الانتصارات التي حققتها الخيول الدولية ، مهمة جداً لأنها تعطي رسالة قوية أننا نمتلك الممكنات كافة التي تدفع الخيول القوية للمشاركة وتحقيق الألقاب الرفيعة.

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