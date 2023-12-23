مانشستر سيتي.. خماسية تاريخية في عامه الاستثنائي 2023

توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس العالم للأندية لكرة القدم، أول من أمس، بعد فوز مريح برباعية نظيفة على فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

في هذه الأمسية، رفع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا كأساً خامسة في ختام عامه الاستثنائي المذهل 2023، بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه، ليضيفه إلى خزائنه بعد الألقاب الأربعة ((بطولة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية))، ليواصل النادي العريق هيمنته على الكرة العالمية الأوروبية والعالمية.

ويصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحمل في نفس الوقت الألقاب الخمسة في موسم واحد، وهو ما أسعد المدرب بيب غوارديولا بموسم استثنائي في مسيرة وتاريخ ((القمر السماوي))، والذي أسعد كل عشاق ((الستيتيزن)) بموسم خيالي وإنجازات متميزة.

فخر

من جهته، قال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي: ((أنا فخور بهذا النادي، ما فعلناه هو إنجاز متميز، الفوز بهذه الكأس يعني أن نكون أفضل فريق في العالم)). وأضاف: ((أكثر ما أفتخر به كمدرب هو أننا دائماً حاضرون، مهما فزنا ومهما رفعنا من جوائز، نحن حاضرون مجدداً من أجل القتال على البطولة التالية)).

وأضاف غوارديولا: ((الفوز بالثلاثية كان أمراً مميزاً حقاً، لكن الفوز بلقبين آخرين والحصول الآن على هذه الألقاب الخمسة الكبرى يظهر العقلية الفريدة لهذا الفريق والنادي وجماهيره، إنه إنجاز لم يحققه أي فريق إنجليزي آخر على الإطلاق حتى الآن، وسنتذكر دائماً هذا الوقت الرائع الذي قضيناه معاً)).

ألقاب

بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية، رفع مانشستر سيتي ألقاب الأندية الأوروبية في كأس العالم لكرة القدم إلى الرقم 16، من بينهم 4 ألقاب للأندية الإنجليزية هي ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأخيراً مانشستر سيتي.

كما انفرد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى أربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013. وفكّ ارتباطه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ((64 عاماً)) مدرب ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب 3 مرات ((2007 مع ميلان الإيطالي و2014 و2022 مع ريال)).

هيمنة

على جانب آخر، قال القائد كايل ووكر: ((لقد أظهرنا في عام 2023 أننا أفضل فريق في العالم، نتائجنا تظهر ذلك واستقرار المستوى الذي حققناه كان مذهلاً))، وواصل: ((يصب مانشستر سيتي تركيزه الآن مرة أخرى على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث النتائج لم تكن جيدة ونحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفوز واحد فقط في آخر خمس مباريات)).

وكان النادي قد أصدر بياناً، أوضح من خلاله، أن قمصان لاعبي الفريق سيظهر عليها شعار ((أبطال العالم 2023)) خلال مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز المقبل أمام إيفرتون، كما تم رُفع لافتة في استاد الاتحاد بالفعل تحمل الشعار ذاته.

من جهته، نفى جاك جريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قيامه بأي شيء يشير إلى أنه لم يحترم فريق فلومينينسي البرازيلي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، وأصر جريليش على أن هذا غير صحيح، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي ((X)): أنه يحترم كل المنافسين.

الإسباني غوارديولا أول مدرب يحرز لقب مونديال الأندية 4 مرات ويفض الشراكة مع الإيطالي أنشيلوتي

32 نادياً على 8 مجموعات في نسخة أمريكا 2025



جاء فوز مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، ليصبح الفوز رقم 22 توالياً للأندية الأوروبية في المسابقة، وهو ما اعتبره البعض عنواناً عريضاً لغياب المنافسة.

ومن ثم جاء أحد أسباب تغيير شكل البطولة انطلاقاً من عام 2025 والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تغيير شكل البطولة المعتمد حالياً على مشاركة سبعة فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 نادياً تتوزع على ثماني مجموعات على مدار شهر.

ويشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) على نظيره الاتحاد الأوروبي ((ويفا)) على السعي للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية. وسيزيد حضور 12 نادياً أوروبياً من المنافسة، لكن هناك مخاطرةً بأن تتحول بطولة مصممة لتتويج أفضل نادٍ في العالم، إلى نسخة مصغرة من دوري أبطال أوروبا كل أربعة أعوام.

وقد قوبلت فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم أساساً برفضٍ من اتحاد اللاعبين المحترفين ((فيفبرو)). وستعني مسابقة كأس العالم للأندية التي ستلعب بين 15 يونيو و13 يوليو، أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهرٍ واحدٍ على بداية موسمٍ جديد. ويصر ((فيفا)) في المقابل على توزيع الموارد المالية إلى الأندية الكبيرة في قاراتٍ أخرى، لتجنب التدفق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا.

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