12 ميدالية ودرع التفوق للإمارات في «عربية الدراجات»

اختتمت منتخبات الإمارات مشاركتها في البطولة العربية لدراجات الطريق بالسعودية بتحقيق 12 ميدالية ملونة، والتتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022، وأحرز المنتخب ميدالية ذهبية واحدة عن طريق محمد المطيوعي في سباق ((فردي ضد الساعة)) إضافة إلى 6 ميداليات فضية و5 برونزيات

وكان المنتخب الوطني للدراجات حقق 32 ميدالية في البطولة العربية للمضمار، بمصر الشهر الماضي، ليصل عدد ميدالياته إلى 44 ميدالية في البطولتين. وشارك منتخبا الشباب والناشئين في سباق الفردي العام الذي أقيم في الختام للبطولة، ونجحا في تقديم مستوى متميز في أول مشاركة لهما على المستوى العربي. وأعرب منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالمشاركة في البطولة العربية بهذا العدد من اللاعبين واللاعبات.

حيث يهدف الاتحاد من خلالها إلى تجهيز دراجين للتواجد في منتخب الرجال والسيدات، لتكملة مسيرة اللاعبين المتواجدين حالياً وبناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية. وأشاد بوعصيبة، بالدراج الصاعد عبدالله جاسم الذي كان متواجداً بقوة في سباق الفردي العام منافساً للمنتخب الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة، ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية، محرزاً ميدالية فضية تاريخية له وهو لم يتخطَ 21 عاماً.

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