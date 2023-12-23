عودة كأس إعمار للبـولو والجوائز 120 ألف درهم

أعلن نادي دبي للبولو والفروسية عن عودة بطولة ((كأس إعمار للبولو 2024)) إلى النادي، اعتباراً من 3 يناير 2024.

وكشف مسؤولو البطولة عن تخصيص 120 ألف درهم جوائز للبطولة، منها 80 ألفاً للبطل، و40 ألفاً للوصيف، ويقام النهائي 13 يناير.

ويشهد الحدث مشاركة فرق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبانغاش، وبن دري، وأبوظبي للبولو، ولامار. ومن المقررمشاركة فرق من الناشئين، للمنافسة على لقب كأس البولو للناشئين. وأكد مارك كيربي، رئيس مجموعة إعمار للضيافة:

تمثل بطولة كأس إعمار للبولو احتفاء بالمهارة والروح الرياضية، والإرث الراسخ لرياضة البولو في المنطقة، نحن فخورون بالارتقاء بهذه البطولة المرموقة، وتعزيز جاذبيتها من خلال الجوائز المالية الكبيرة، بجانب مجموعة مثيرة من الفعاليات.

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