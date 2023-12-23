14 مطية تحصد رموز الذهب في مزاينة مدينة زايد

حصدت 14 مطية رموز الذهب في أشواط سن الحول في مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، وسط منافسة وتحدٍ بين 221 مالك إبل أصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 130 جائزة قيمة.

وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة بحضور الدكتور سعيد المزروعي مشرف ميادين منطقة الظفرة لسباقات الهجن، وعبدالله القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في الإمارات ودول مجلس التعاون.

وشهدت مزاينة مدينة زايد، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح.

وذلك ضمن 6 فئات عمرية ((مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول))، خصص لها 775 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و833 ألف درهم.

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