14 مطية تحصد رموز الذهب في مزاينة مدينة زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصدت 14 مطية رموز الذهب في أشواط سن الحول في مزاينة مدينة زايد، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة، وسط منافسة وتحدٍ بين 221 مالك إبل أصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 130 جائزة قيمة.
وتم تتويج الفائزين في أشواط المزاينة بحضور الدكتور سعيد المزروعي مشرف ميادين منطقة الظفرة لسباقات الهجن، وعبدالله القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في الإمارات ودول مجلس التعاون.
وشهدت مزاينة مدينة زايد، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، 85 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 38 شوطاً للإبل المحليات، و35 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح.
وذلك ضمن 6 فئات عمرية ((مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول))، خصص لها 775 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و833 ألف درهم.
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