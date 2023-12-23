فوز العربي في «الهواة».. والديربي «سلبي»

خيم التعادل السلبي على قمة مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، والتي جمعت دبا الفجيرة مع جاره دبا الحصن ليكسب كل فريق نقطة خاسرة رفعت رصيد ((الحصن)) إلى 22 نقطة في المركز الثالث ودبا الفجيرة إلى 19 نقطة خامساً.

واستعاد فريق العربي نغمة الفوز بتخطيه الذيد خارج ملعبه بنتيجة 2 - 1، تقدم الذيد بهدف لامار اونيل ونجح العربي في إضافة هدفين عن طريق جونيور والحسن باسيرو، ليصل برصيده إلى 20 نقطة رابعاً وتجمد الذيد عند 18 نقطة ثامناً.

وفاز الجزيرة الحمراء على يونايتد 2 - 1، أحرز الثنائية كل من فيتور دي مورا وهنريكي، ولفريق يونايتد لويس توريس، ووصل الجزيرة الحمراء إلى 19 نقطة. وتعادل سيتي والحمرية 2 - 2 أحرز للحمرية عصام سحتيت وجورج دوينغ ولسيتي بنيامين نانا وحمد عيسى ووصل الحمرية إلى 15 نقطة وسيتي إلى 6 نقاط.

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