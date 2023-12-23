النصر يصطاد «الصقور» بالدقيقة 96

فاز الجزيرة، أمس، على ضيفه حتا 3 - 1 باستاد محمد بن زايد ضمن مباريات الفريقين بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو الفوز الثاني للجزيرة على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي حتا برصيد 5 نقاط.

جاء هدف ((فخر أبوظبي)) الأول من ((نيران صديقة)) وأحرزه كايكوي سواريس مدافع حتا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 13،

وأضاف فرناندو لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص حتا الفارق بهدف البديل علي عيد في الدقيقة 80، وبعد الهدف بدقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الجزيرة مبارك بنزامة بعد منحه البطاقة الصفراء الثانية، ونجح علي مبخوت في تعزيز تقدم الجزيرة بالهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

واقتنص النصر فوزاً ثميناً على فريق الإمارات في الوقت القاتل، من مباراة الفريقين باستاد آل مكتوم وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وتقدم ((الصقور)) بهدف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة الإسباني ألكاسير رغم أنه لعب منقوصاً من لاعب منذ الدقيقة 27، وأدرك ((العميد)) التعادل برأسية مدافعه جوستافو أليكس في الدقيقة 89 ثم أضاف الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الثاني في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 96 من ركلة جزاء، ووصل رصيد النصر إلى 15 نقطة، فيما تعقد موقف ((الصقور)) مستمراً في المركز الأخير بـ 5 نقاط.

وتغلب بني ياس على اتحاد كلباء 2 - 1 باستاد الشامخة محولاً تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، وشهدت المواجهة طرد سلطان عادل لاعب ((النمور)) بالبطاقة الصفراء الثانية.

والتي حولت اللقاء لمصلحة ((السماوي))، الذي استرد نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويبقى كلباء برصيد 12 نقطة.تقدم كلباء بهدف فيليب كيس في الدقيقة 36، واحتسب الحكم ركلة جزاء لبني ياس بعد العودة لتقنية الفيديو، ونفذ الركلة تاولانت سولجمانوف محرزاً هدف التعادل لـ((السماوي)) في الدقيقة 52، ونجح يوسفو نيكيته في خطف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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