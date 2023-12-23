أهي إرهاصات شرق أوسط جديد؟

أبدت الولايات المتحدة اهتماماً منقطع النظير بالحرب في غزة والحرص الشديد على منع توسعها، فقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل للتعبير عن أقصى درجات التضامن معها، وحظيت عدد من دول المنطقة بزيارات مكوكية من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بغية تحقيق ذلك.

هناك تحشيد عسكري أمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي رأي العديد من المحللين الاستراتيجيين بأن هذه الاستراتيجية لم تأتِ لمجرد التصدي لميليشيات تزعج الولايات المتحدة لإجبارها على سحب قواتها من الأراضي السورية أو من الأراضي العراقية بل لأداء مهام أبعد من ذلك بكثير، فالمنطقة تشكو من أشد حالات الاحتقان، ومن المحتمل جداً أن تنفجر وفق مسارات لا تسمح الولايات المتحدة بحدوثها لأنها تتعلق بالمساس بالتوازنات الدولية.

لا تزال منطقة الشرق الأوسط محط أنظار قوى عديدة ترغب في أن يكون لها حضور فيها، في مقدمتها روسيا والصين أبرز منافسي الولايات المتحدة وأبرز خصومها في الوقت نفسه، الحضور الأمريكي العسكري الكثيف يتصل من غير شك بذلك، فواشنطن توجه بهذا الحضور وبكل وضوح رسائل مهمة إلى روسيا وإلى الصين، وهذا الحضور ليس بالضرورة لتنفيذ مهام قتالية كبيرة رغم جهوزيته لذلك، فالعديد من أهداف واشنطن يمكن أن تحققها ((دبلوماسية)) الحضور الميداني لأساطيلها البحرية والجوية في المكان والزمان المناسبين، خاصة أنها قد تخلت عن سياسة الصبر على الانتهاكات، وتلقي الضربات من قبل الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا أو ميليشيا الحوثي في اليمن دون رد، في سياق ذلك تصعد واشنطن من مواقفها، فمع بدء الحرب في غزة وتضاعف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مواقعها في العراق وفي سوريا أصدرت الخارجية الأمريكية في الثاني والعشرين من أكتوبر أمراً بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، في سفارتها في بغداد وقنصليتها العامة في أربيل تحسباً لما قد يأتي. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سفارة في سوريا منذ فبراير 2012.

المخاطر الأمنية في المنطقة وفق المنظور الأمريكي مصدرها تنظيم ((داعش)) والفصائل المسلحة، وهي الأكثر خطورة على المصالح الأمريكية. وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة إلى بغداد في السادس من نوفمبر المنصرم مرتدياً سترة واقية من الرصاص بأن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وأفرادها، معرباً ضمناً عن عدم الرضا عن أداء حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي لا تستطيع التصدي لأعمال هذه الفصائل.

الولايات المتحدة بدأت فعلاً بالرد الموجع على عمليات الفصائل المسلحة ولأول مرة داخل الأراضي العراقية في محافظة الأنبار، ثم في أطراف بغداد، ثم في أهم معاقل هذه الفصائل في جرف الصخر، ثم في كركوك. وليس من المتوقع أن يُصار إلى تهدئة، فالوسيط الوحيد هي حكومة بغداد المحرجة جداً، والتي تواجه في الوقت نفسه العديد من الأزمات الداخلية.