في التخلي.. تجلٍ..

أيام معدودة ونودع عاماً آخر، حسب من أعمارنا ومر به العديد ليبقى في ذاكرتنا، فقدنا فيه واستقبلنا، أعطينا وأخذنا، تعلمنا من تجاربنا ربما؟!

لكن السؤال الحقيقي الذي يحق له أن يطرح نفسه هل نحن مستعدون لاستقبال العام الجديد؟ هل بالفعل هذا الاستعداد حقيقي؟..

عادة يفضل البعض أن تبقى الأمور كما هي، ولا يحب التغيير، ويبقى مكانه محلك سر، منطقة الأمان والراحة بالنسبة له، يتغير كل شيء لكن يبقى هو لا أستطيع أن أقول إنه هنا، لأنه أصبح هناك، أجل فمن تشبث بالبقاء كل شيء سيستمر بالحركة والتغير إلا أنت. والبعض الآخر عند سؤاله عن أهدافه يبتسم ويقول (خليها على البركة.. مثل ما تكون تكون) وأنا أقول إن كان هذا اختيارك وقرارك فليكن، لأنك ستبقى في خدمة ونوايا الآخرين تستخدم لتحقيق أهدافهم هم ونواياهم هم، لأنك متوفر وبلا هدف وفي قوانين الفيزياء الفراغ يجب أن تملأه المادة أياً كانت حتى في فراغ النوايا.

ليصدمك آخرون ويقولون وما الفائدة من كتابة الأهداف والنوايا أو حتى تحديدها، كل الأحداث حولنا تغير كل شيء، لا أخالفهم الرأي في موضوع الأحداث وتغيراتها، لكن كيف تبحر بسفينتك في هذه الحياة بدون بوصلة وبدون وجهة وبدون هدف الوصول لمرسى، رغم أن السفينة تعلم جيداً أن الأحوال الجوية تتغير باستمرار وقد تؤثر على مدة الوصول، فتبقى هناك دوماً خطط للنجاة وخطط أخرى لتغيير المسار، لكن تبقى الوجهة ويبقى هدف الوصول.

أما من أريد اليوم تسليط الضوء عليهم هم بالفعل ملتزمون بوضع هذه الأهداف وتصنيفها، وكتابتها وتحديد خططها الزمنية وكل التفاصيل المطلوبة، لكن تعلقهم بهذه الأهداف وانتظارهم ولخبطة مشاعرهم بين الخوف وبين القلق وأحكام الآخرين وغيرها من خليط المشاعر يجعل هذا الهدف معلقاً محبوساً وأسيراً لتلك المؤثرات. تخيل أنك تمسك بالوناً جميلاً ملوناً وتحمله معك في كل مكان، وتملأ هذا البالون بعملك ومجهودك وآمالك واستعدادك لاستقبال ما عملت له، لكنه ما زال هنا معلق بين يدك متشبثاً بك، اتركه ينطلق ويحلق بعيداً بدون انتظار لأن ما هو مقدر لك سيأتيك في وقته المناسب.

فتتخلى لتتجلى...