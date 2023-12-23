عقلانية التسامح!

هناك أزمات كبرى تقع فيها المجتمعات نتيجة لأخطاء تقع ولا يتم معالجتها بعقلانية وصراحة، الاكتفاء بالعلاجات العاطفية وتطييب الخواطر والتعاطف مع أصحاب المشاكل أو المتضررين ليس كافياً، علينا أن نكون واضحين جداً في طريقة التعاطف، لأن التساهل والتنازل بداعي أن لا نغضب فلاناً ولا نجرح مشاعر علان ولا نثير حساسيات من نوع ما، يجعل الطرف أو الفئة التي من المفترض أننا نجاملها أو نسترضيها تشعر بالقوة والتفوق، وبأن مجاملتها أو السكوت على أفعالها أياً كانت هو حق مكتسب عليك أن تفعله دائماً، وعلينا أن نؤديه باستمرار!

هل يفعل كل أفراد المجتمع ذلك برضا وقناعة؟ إن الرضا الاجتماعي أو عدم الرضا لا يهم بالنسبة لأفراد هذه الفئة، نعم، فهم يرون أنهم قد انتزعوا حقاً أو مكسباً عليهم أن يزيدوا عليه، لا أن يفرطوا فيه، فما هو المهم إذن؟

المهم هو ذلك الشعور الذي يجب أن يبقى مسيطراً على الجميع (سواء كان أفراد العائلة أو المجموعة أو المجتمع أو الدولة أو العالم...) وهو إحساسهم بالالتزام بما يقومون به، لأن عدم الالتزام سيعرضهم لعقوبات مؤكدة!! وبهذا فقد حولنا المضطهد أو الواقع تحت الشدة أو الأزمة إلى وحش يهددنا ويشعرنا وكأننا نكفر عن خطأ أو ذنب اقترفناه في حقه!!

سأعطي مثالاً: الطلاب قديماً كانوا يعاقبون في المدارس عندما يسيئون الأدب مع المعلم أو يتغيبون بلا سبب أو يتهاونون في أداء واجباتهم.. حتى خرجت أصوات تحولت لموجة عارمة تنادي بعدم المساس بالطالب لا بالضرب ولا بتوجيه أي لفظ قاسٍ فهذه العقوبة تشكل إهانة لشخصه، ماذا حدث فيما بعد؟ ما هي النتيجة؟ المدارس تحكي قصصاً تكفي لإعادة النظر في طريقة التعامل مع الطلاب!

ماذا عن الأجانب الذين أصبحوا يتجاوزون في أمور كثيرة ويستهترون ببعض القوانين انطلاقاً بأن علينا أن نسكت عنهم ولا نتعرض لهم وإلا فإن ذلك معناه أننا عنصريون وغير متسامحين وغير مرحبين.. معاداة الأجانب أو معاداة الأطفال أو المثليين... تحتاج وقفة عقلانية لا عاطفية، وفهم التسامح بشكل صحيح مطلوب لمصلحة الجميع حتى لا ينقلب التسامح ضدنا!