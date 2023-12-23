تقارير «البيان»: حرب السودان.. كرة اللهب تتدحرج ونزوح بلا وجهة

على وقع ما يتم تداوله عن لقاء مرتقب يجمع بين القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يتشبث السودانيون بأمل إنهاء الحرب التي تتوسع دائرتها بشكل يوشك أن يلتهم كل ولايات البلاد، فيما تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل متواصل في ظل موجات نزوح غير مسبوقة من مدن ولاية الجزيرة المختلفة بحثاً عن مناطق أكثر أمناً.

ميدانياً، تتواصل المعارك في الخرطوم، إذ تجدد القصف المدفعي العنيف في عدد من محاور القتال، وقال شهود من الخرطوم إن القصف المدفعي تجدد بشكل أكثر عنفاً في أحياء جنوب الحزام جنوبي الخرطوم، كما أن مسيرات تابعة للجيش نفذت ضربات على مواقع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.

وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة نحو ولاية الجزيرة التي سيطرت قوات الدعم السريع على معظم محلياتها، وعلمت ((البيان)) من مصادر عسكرية أن قوات تحركت في محاور متعددة لتنفيذ خطة القيادة العامة الخاصة باستعادة ولاية الجزيرة، وحاضرتها مدينة ود مدني، لا سيما بعد تعيين اللواء ربيع عبدالله قائداً جديداً للفرقة الأولى بجانب مهامه في قيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية، وتحريك قوات من ولاية نهر النيل على تخوم ولاية الجزيرة.

ووفقاً لسكان محليين فإن الآلاف من السكان بمدن الحصاحيصا ورفاعة وتمبول وأريافها يعيشون أوضاعاً إنسانية معقدة بسبب نقص الغذاء والدواء بعد عمليات النهب الواسعة التي طالت الأسواق والمحال التجارية وخروج المستشفيات والمراكز العلاجية عن الخدمة، وانقطاع خدمات المياه والكهرباء، وناشدوا المنظمات الإنسانية بتقديم يد العون لهم، لاسيما وأنهم محاصرون في تلك المناطق.

في غضون ذلك، تواصلت بشكل كثيف حركة النزوح من مدن وقرى ولاية الجزيرة، نحو الولايات الأكثر أمناً، وسط ظروف شديدة التعقيد، حيث يسلك النازحون الفارون من القتال طرقاً ترابية وعرة، بعد قطع الطرق المعبّدة من قبل قوات الدعم السريع التي منعت المدنيين من الخروج من المدن، حيث تدفق مئات الآلاف إلى ولاية القضارف شرقاً، بينما سلك آخرون طرقاً وسط مشروع الجزيرة إلى ولاية سنار جنوباً، مع شح في وسائل المواصلات وارتفاع تكاليف الترحيل بعد انقطاع الوقود عن وسط البلاد.

ورغم المعاناة المتفاقمة إلا أن ثمة بارقة أمل بالتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار، خاصة في ظل الأنباء التي تتحدث عن لقاء مرتقب يجمع بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بضغوط أمريكية، وتشير مصادر إلى أن اللقاء المقرر أواخر الشهر الجاري بعد موافقة الطرفين على عقده بالدولة التي تحددها منظمة إيغاد، من شأنه أن يكسر الحاجز بين المتقاتلين، ويتم من خلاله الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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