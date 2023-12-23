أوكرانيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات روسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون عسكريون، أن القوات الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات قاذفة روسية من طراز ((سو - 34)) أمس على الجبهة الجنوبية، مشيدين بذلك باعتباره نجاحاً في الحرب المستمرة منذ 22 شهراً.

وكتب ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق ((تليغرام)): (( دمرنا ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز سو - 34)). وأشاد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بوحدة منطقة أوديسا المضادة للطائرات لإسقاطها الطائرات الروسية في منطقة خيرسون.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 6 صواريخ أوكرانية من طراز هيمارس وأوراغان خلال الساعات الأخيرة ، كما أسقطت 36 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء ((تاس)) الروسية إلى أن الطائرات التكتيكية التابعة للجيش الروسي، وكذلك قوات المدفعية والصواريخ، قصفت القوات والمعدات الأوكرانية في 110 مناطق خلال اليوم الماضي.

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجوماً أوكرانياً في منطقة دونيتسك خلال الـساعات الأخيرة، وأصيبت خلالها قوات ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مناطق كراسنوى وديلييفكا وكيروفو وجورجييفكا.

وفى زابوريجيا، قال البيان إن القوات الروسية قصفت قوات ومعدات أوكرانية بالقرب من مالايا توكماشكا وفيربوفوى ورابوتينو، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جندياً و5 مركبات عسكرية.

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