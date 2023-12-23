الأمطار تُغرق شوارع لبنان

تسببت الأمطار الغزيرة بلبنان، في غرق شوارع بالمياه، وانهيارات في منازل متصدعة وسقوط ضحايا شمال البلاد. فيما لقي 4 أطفال حتفهم فجر أمس جراء انهيار سقف غرفة كانوا بداخلها في منطقة مزيارة، قضاء زغرتا شمال لبنان.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن عشرات السيارات غرقت في سيول جارفة عند تقاطع ((الدورة ـ الكرنتينا)) شرقي العاصمة بيروت، عقب سيول عنيفة ضربت العاصمة بعد منتصف ليل الجمعة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مياه السيول وهي تغمر عشرات السيارات بشكل شبه كامل، من بينها شاحنة تابعة لفرق الإطفاء.

وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية، عبر منصة ((إكس))، بقطع جميع الطرقات المؤدية إلى منطقة سوق السمك والكرنتينا بسبب تجمع الوحل والمياه.

وعمل عناصر الدفاع المدني طوال أمس على إنقاذ اللبنانيين الذين احتجزوا داخل سياراتهم بسبب تكون البرك والبحيرات جراء تساقط الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات الداخلية، خصوصاً تلك القريبة من الأنهار. وأغرق ارتفاع مستوى المياه أكبر آليات الدفاع المدني في بيروت الكرنتينا.

وفاض نهر بيروت جراء كثافة الأمطار، وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غرق آلية تابعة للدفاع المدني اللبناني ضمن مستنقع للمياه سببه طوفان ((نهر بيروت))، بفعل الأمطار الغزيرة. وتسببت الأمطار في فيضان نهر بيروت، وأوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن سبب فيضان نهر بيروت هو ((عدم انسياب مياهه نحو البحر نتيجة عدم تنظيف مجراه)).

وذكر حمية في بيان: ((يظهر بوضوح عدم انسياب مياه نهر بيروت نحو البحر، بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، ما أدى إلى فيضان المياه نحو منطقة الكرنتينا))، فيما رد وزير الطاقة وليد فياض، على اتهام وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لوزارة الطاقة بالمسؤولية عن فيضان نهر بيروت.

وقال فياض إن ((مصب نهر بيروت يقع ضمن حدود الأملاك البحرية، وبالتالي تحت عناية وزارة الأشغال، أما مجاري الأنهر فهي من مسؤولية وزارة الطاقة، خصوصاً بما يتعلق بالمشاكل الطبيعية، وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الأمر الذي نبهنا منه سابقاً)).

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