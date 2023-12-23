الحرب في أوكرانيا.. مآلات متوقعة في 2024

سجلت سنة 2023 عديداً من المحطات البارزة في مسار الحرب في أوكرانيا، والممتدة من الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022، وهي محطات ألقت بظلال وخيمة أثقلت كاهل ((جميع الأطراف)) المنخرطة فيها، مع استمرار تداعياتها الأوسع في أنحاء العالم، بينما لا تلوح في الأفق بوادر تسوية سياسية يُمكنها أن تخمد نيران الحرب التي تهدد بتوسعها وامتدادها على نطاقات أوسع.

وعلى الرغم من حالة الجمود النسبي التي شهدتها ميادين وجبهات الحرب الرئيسة، لجهة مناطق السيطرة وفرض النفوذ الرئيسة، إلا أن سنة 2023 التي تشارف على نهايتها حفلت بالعديد من التطورات على صعد مختلفة، ومنها الميداني ولعل النقطة الأبرز على الأرض كانت الهجوم الأوكراني المضاد.

في منتصف العام بدأت كييف هجومها المضاد بهدف استعادة الأراضي التي تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها، وسعت أوكرانيا لاختراق الخطوط الروسية الدفاعية بطول 800 كم، وهي منطقة حصنتها روسيا بالحواجز والخنادق ومواقع إطلاق النار والمدفعية، كما سعت كييف من الهجوم المضاد إلى قطع خطوط الإمداد الروسية إلى شبه جزيرة القرم.

وعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي حظي بها الهجوم في الأشهر التالية لانطلاقه، والأنباء الواردة من الجبهات في ما يخص حالة التقدم، فإنه تعرض لانتكاسات واضحة أفضت في الأخير إلى اعترافات أوكرانية بعدم تحقيق أهدافه، وهو ما شكّل خيبة أمل واسعة في الغرب.

وبالنسبة لحلفاء أوكرانيا الغربيين، كان الرهان كبيراً على الهجوم المضاد في إمكان أن يغير المشهد على الأرض، وكانوا قدّموا لكييف في بداية العام مساعدات عسكرية نوعية وطرزاً جديدة شكلت تحولاً في حجم وطبيعة المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب، ومن بينها مد أوكرانيا بالمزيد من دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية، وأنظمة صاروخية متطورة (ومنها أنظمة بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا المرة الأولى) علاوة على دعم تصنيع المسيرات في أوكرانيا، من أجل موازنة القوى.

تراجع الدعم

غير أن معادلة الدعم ((اللامحدود)) شهدت انعطافة مفصلية، في ضوء تصاعد الأصوات داخل بلدان أوروبية - تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية وما تفرضه الضغوط التضخمية من أزمات تثقل كاهل الأوروبيين - إلى إعادة النظر في تمويل أوكرانيا، وهو ما تجلى أخيراً في موقف رئيس الوزراء المجري على سبيل المثال (الذي أعاق صدور قرار بمساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو)، وكذلك الحال بالنسبة للكونغرس الأمريكي الذي لم يستطع بعد حسم اتفاق جديد بخصوص تمويل أوكرانيا في وقت تنفد مخصصات هذا الدعم التي تمت الموافقة عليها سابقاً.

وتبعاً لتلك المعطيات، تتباين سيناريوهات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط تأثيرات دولية متزايدة تثير عديداً من التساؤلات عن مستقبل هذا الصراع المعقد، بينما يشهد العالم حالة من الترقب والقلق حيال الأحداث الجارية، مع تأثيرات محتملة في السياسات الدولية والاقتصاد العالمي.

وتحظى أوكرانيا بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي - الذي فتح الباب أمام عضوية كييف في ناتو أخيراً- والذين يرون في دعمهم لكييف فرصة للدفاع عن النظام الدولي ومواجهة محاولات التوسع الروسي، وبذلك فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعد تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وهو ما يستدعي استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا في تقدير داعمي كييف.

وفيما يرى الداعمون لأوكرانيا تحدياً حاسماً يمكن أن يؤثر في مستقبل النظام الدولي، ويبرزون أن الاستمرار في دعم أوكرانيا يبرز استمرار الالتزام بالقيم والمبادئ الدولية، ويعد تصعيد الأزمة أمراً فاصلاً وحاسماً في هذا السياق، غير أنه على الجانب الآخر تثار اضطرابات في تلك المواقف ونذر تخلٍّ عن دعم كييف من جانب بعض القوى الغربية، لدواعٍ اقتصادية مرتبطة بفاتورة الحرب التي أنهكت تلك البلدان وتشكل عبئاً.

وتشكل هذه المعضلة (ما بين الرغبة في مواصلة دعم أوكرانيا، والأصوات المنادية بالتوقف عن دعمها بسبب الفاتورة الاقتصادية الباهظة لذلك الدعم) المحك الرئيس الذي يحدد مدى قدرة أوكرانيا على الاستمرار في المواجهة بدعم من حلفائها.

النظام الدولي

ويقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، لـ((البيان)) من القاهرة، إن من المرجح أن يستمر الوضع (في ما يخص الحرب في أوكرانيا) في الاستنزاف بين الطرفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة والغرب لا يمكن أن يتوقفا عن دعم كييف، إذ يريدانها ألّا تستسلم.

في تحليل سنجر، فإن الأزمة في أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي بالنسبة للولايات المتحدة وحلف ناتو والدول الأوروبية بشكل وطبيعة النظام الدولي القائم، وترى واشنطن أنه بإعطاء موسكو الفرصة لهزيمة كييف فإن ذلك يعني فتح المجال أمام من تصفهم الولايات المتحدة بالدول المارقة لأن تحذو حذو موسكو، وبذلك فإن احتساب الحرب في أوكرانيا ((أزمة فاصلة وحاسمة)) في مستقبل النظام الدولي، يدفع حلفاء كييف إلى مواصلة دعمها، على الرغم من الأصوات الداخلية المناوئة لذلك الدعم.

وكذلك لا يعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بأن أي رئيس أمريكي قادم - وحتى لو كان ترامب - يُمكنه أن يتخذ موقفاً آخر غير الموقف الداعم لأوكرانيا، مستشهداً في الوقت نفسه بطرح الكونغرس مشروعاً يحد من صلاحيات وقدرة الرئيس على الانسحاب من ناتو، وهو ما يعني الكثير بالنسبة لحرب أوكرانيا حال تولي ترامب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

ويشدد سنجر على أن ((الولايات المتحدة (التي أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا) تنظر إلى أن انكسار كييف وهزيمتها يعنيان انكسار تايوان أمام الصين، ويعنيان إعطاء المساحة للدول المارقة - وفق التصنيف الأمريكي - كروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، والتي لا تتماشى مع النظام الدولي الذي تهمين عليه واشنطن.. وبذلك يبقى دعم أوكرانيا ملفاً جوهرياً بالنسبة لها)).

وتواجه روسيا عديداً من التحديات الداخلية، في وقت سجلت سنة 2023 واحداً من أبرز التطورات المثيرة للجدل، والمرتبطة بـ((تمرد مجموعة فاغنر))، غير أن مراقبين يحذرون من أن العوامل الداخلية في روسيا تضغط على الكرملين بشكل كبير، وعلى الرغم من الأداء المتماسك نسبياً للاقتصاد، فإن هذا الضغط من شأنه أن يلقي بمزيدٍ من التحديات على بوتين لحسم الحرب.

تصعيد محتمل

ولا يعتقد مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، ديمتري بريغع، بأن الحرب يُمكن أن تنتهي بسرعة، واصفاً - في تصريحات لـ((البيان)) - هذه الحرب بـ((المفصلية)).

وعلى الرغم من الجمود النسبي على الجبهات في الفترات الأخيرة من سنة 2023، فإن ثمة تصعيداً محتملاً في تقدير بريغع، الذي يشير إلى المقاطعات الأربع (لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون)، وهي ليست تحت سيطرة كاملة للقوات الروسية، وبذلك ((إذا ما بقيت القوات الأوكرانية في جزء من هذه المناطق، فإن ذلك سيسبب حرجاً للرئيس فلاديمير بوتين.. وتبعاً لذلك، فإن موسكو تتجه نحو التصعيد لبسط السيطرة على هذه المناطق، وبعدها يمكن الحديث عن مفاوضات)).

ويضيف: ((لا أعتقد بأن الرئيس بوتين سوف يستسلم ويترك المعركة من دون تغيير، أو يتنازل بخصوص هذه المناطق التي هي مرتبطة بمستقبل سياساته ونجاحه في المستقبل وحفاظه على السلطة والوضع الداخلي في روسيا والنظام السياسي الحالي.. وأعتقد بأن الرئيس الروسي سيستخدم استراتيجية خاصة للاحتفاظ بهذه المناطق عبر هجوم واسع النطاق على جبهات متعددة، ولا سيما إذا شعر بأن الطرف الأوكراني يخسر ولا يحصل على دعم من حلفائه)).

ويتحدث هنا الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، عن المعضلة التي يواجهها الجانب الأوكراني، والمتمثلة في أن بعض الدول (الأوروبية) بدأت تتنازل أو تريد التخلص من الملف الأوكراني، باحتسابه يضرب اقتصادها ويسبب لها مشكلات اقتصادية كبيرة، ومن ذلك مشكلات مرتبطة بسلاسل التصدير والاستيراد ((ولذلك أعتقد بأنه في نهاية الأمر سيتم حل الأزمة عبر المفاوضات)).

وكان البيت الأبيض حذر الكونغرس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من نفاد المال والوقت لمساعدة أوكرانيا في حربها، ذلك أن ملف تمويل أوكرانيا يخضع للتجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وسط انقسامات واسعة، ولا سيما أن الديمقراطيين يرهنون الموافقة على تمرير حزمة جديدة من التمويلات لأوكرانيا بتنازلات من جانب الديمقراطيين في ما يتعلق بملفات الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.

وتبحث مجموعة السبع عن أدوات بديلة لتمويل كييف، ومن بينها مصادرة أصول البنك المركزي الروسي لتمويل أوكرانيا في حربها، ولا سيما مع تمدد الخلافات الأوروبية، وكذلك الانقسامات الأمريكية في الكونغرس حيال ملف تمويل أوكرانيا.

انتخابات 2024

في ما يتعلق بتأثير الانتخابات المرتقبة في كلٍ من روسيا والولايات المتحدة (في سنة 2024)، يقول بريغع إنه في موسكو، الأمر شبه محسوم للرئيس بوتين، ولا سيما أن نظام التصويت الإلكتروني يساعده على بسط السيطرة، بينما في ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، فنتائجها ذات تأثير في الحرب، باحتساب أن الديمقراطيين يدعمون استمرار الحرب، بينما هناك جزء من الجمهوريين يريدون أن يكون هناك تفاوض لإنهائها.

يأتي ذلك في وقتٍ يعتقد مراقبون بأن تفاقم فاتورة وخسائر الحرب ربما يدفع في نهاية المطاف إلى مفاوضات حاسمة تُنهي الأزمة بين البلدين، قد تشهد بعضاً من التنازلات الأوكرانية، وهي المفاوضات التي تسعى إلى دعمها بعض البلدان الأوروبية، ولا سيما أن أوروبا تدرك حقيقة أنها من بين الأطراف الخاسرة، سواء الخسائر المتمثلة في تكلفة دعم وتمويل أوكرانيا أو الخسائر المرتبطة بأثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على مدى العامين الماضيين في روسيا، وبذلك فإن أوروبا تدفع فاتورتها إلى جانب كل من روسيا وأوكرانيا.

استفادة أمريكية

تظل الولايات المتحدة الأمريكية، المستفيد من هذا المشهد - طبقاً لوصف الأكاديمي والباحث السياسي، رامي القليوبي في تصريحات سابقة لـ((البيان)) - ولا سيما لجهة استفادتها من تصدير الغاز المسال وبأسعار مرتفعة، بما يجعلها الطرف الأقل تضرراً من استمرار الحرب بشكل عملي، بينما تواجه أوروبا ضغوطاً اقتصادية ومخاوف متصلة بأزمة الطاقة وتوفير الإمدادات الملائمة، ولا سيما أنها كانت تعتمد بشكل أساسي على واردات الغاز من روسيا عبر الأنابيب.

وتبعاً لذلك، يعول مراقبون على دول أوروبية يمكن أن تكون حاسمة في الدفع بملف المفاوضات إلى الواجهة وإقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ببعض التنازلات، وهو سيناريو مرفوض من الأخير الذي لا يزال يحشد الرأي العام الأوروبي لمصلحة مواقف بلاده، ويدعو لمزيد من المساعدات من أجل دعم كييف في حربها.

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