مئات الآلاف في غزة يواجهون المجاعة

وسط تحذيرات من جانب الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون المجاعة، يعاني هؤلاء من الحرمان.

ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع السكان، خطر الجوع بحسب تقرير صادر هذا الأسبوع عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.

يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السكان في غزة يبيعون ممتلكاتهم للحصول على الغذاء. ويؤكد أن ((4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياماً وليالي كاملة من دون طعام)). وتابع: ((الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام)).

محتويات تتضاءل

وقال أب يسيطر عليه اليأس لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إن محتويات الطرود الغذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تتضاءل يوماً بعد يوم.

وأوضح زاهر رملاوي، من حي الشجاعية، وهو حي في مدينة غزة، أنه فر إلى رفح في الجنوب مع زوجته وأبنائهما الخمسة بسبب الحرب، وهم يعيشون هناك في خيمة مؤقتة.

وقال إن الأسرة لا تأكل سوى وجبة واحدة في اليوم، وهذا يشمل بضع قطع من الخبز والأطعمة المعلبة مثل الفاصوليا وبعض لحوم البقر. وأوضح رب الأسرة أنه فقد 12 كيلوغراماً من وزنه منذ اندلاع الحرب. ولا يستطيع هو وعائلته الحصول على مياه الشرب النظيفة، وهي مكلفة للغاية؛ لذلك فهو إما يشرب الماء المتبرع به أو في بعض الأحيان المياه الجوفية المالحة وغير الصحية.

طابور طويل

وقالت هيام أبو سمرة التي تعيش في خيمة في دير البلح، إن أطفالها أصيبوا بالفعل بالمرض بسبب نقص الغذاء والماء. وأضافت: ((للحصول على شيء للأكل، أنتظر في طابور طويل في مدرسة الأونروا)). وهناك تتلقى هيام الطعام المعلب والبسكويت وبعض الماء. وتقول: ((لكنهم لا يعطونك الدقيق (الطحين) لإعداد الخبز)).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير منذ الحرب. وقالت: ((ليس لدي المال لشراء الطعام أو الماء. حتى الأطفال يأكلون مرة واحدة فقط في اليوم نتيجة لذلك. ومعظم الوقت ينامون جائعين)).

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