مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الهند

تعرّضت سفينة تجارية أمس، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضراراً من دون أن يسبب سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان أوضحت إحداهما أن السفينة ((مرتبطة بإسرائيل)).

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده. وأشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها ((مرتبطة بإسرائيل))، مضيفة أنها ((كانت متوجهة إلى الهند)).

وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند. من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية ((أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها)).

وأضاف ((أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة)). ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وتأتي الضربة أمس، بعد سلسلة هجمات شنّها المتمرّدون الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من أفريقيا.

ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.

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