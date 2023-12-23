لا مكان آمناً في غزة .. و85 % نازحون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 136 موظفاً من موظفي المنظمة الدولية لاقوا حتفهم خلال الحرب المستمرة منذ 75 يوماً في قطاع غزة الذي لم يعد فيه أي مكان آمن حسب منظمات دولية ووسائل إعلام.

وكتب غوتيريش على صفحته على موقع ((إكس)): ((قتل أكثر من 136 من زملائنا في غزة خلال 75 يوماً- وهو شيء لم نره من قبل في تاريخ الأمم المتحدة. اضطر معظم موظفينا إلى مغادرة منازلهم. أحييهم وأحيي الآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم وهم يدعمون المدنيين في غزة)).

أوامر إخلاء

وأكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الجيش الإسرائيلي أصدر الجمعة أمراً لسكان منطقة في وسط القطاع بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية.

وكتب مدير شؤون الأونروا في غزة توم وايت على منصة إكس: ((الناس في غزة بشر وليسوا قطعاً على رقعة شطرنج - وتم تهجير كثيرين منهم عدة مرات)). وأكد أن ((الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه)).

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من قطاع غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.

نزوح متجدد

وأوضح أن أوامر الإخلاء تستهدف أكثر من 150 ألف شخص، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك الملاجئ التابعة لأونروا.

وبحسب الأونروا فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل ((أكثر من 150 ألف شخص)).

وبذلك يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح مجدداً خلال الحرب حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء مناطق وسط القطاع. وحمل نازحون حقائب وممتلكات وأكواماً من البطانيات على عربة، فيما وضع آخرون فرش نوم فوق إحدى السيارات.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة تغطي حوالي 15 % (حوالي 9 كيلومترات مربعة) من مناطق وسط القطاع للإخلاء.

وتشمل المناطق المستهدفة مخيمي البريج والنصيرات للاجئين ومنطقتي الزهراء والمغراقة، وتتضمن الإخلاء إلى الملاجئ في دير البلح، وهي مكتظة بالفعل وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.

ظروف سيئة

وتقدر الأمم المتحدة 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85 % من السكان، أصبحوا نازحين داخلياً، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات، في وقت يؤدي نقص الغذاء وسوء النظافة إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة بالفعل، وزيادة مشاكل الحماية والصحة العقلية، وزيادة انتشار الأمراض.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وهجرت مئات الآلاف من شمال القطاع إلى جنوبه الذي يتعرض للقصف أيضاً.

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