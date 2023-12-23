القتال يحتدم في غزة وإسرائيل تؤكد مواصلة الحرب

شنّت إسرائيل أمس، عمليات قصف إضافية على غزة مع تأكيدها مواصلة الحرب، حيث أودى القصف بحياة أكثر من 400 فلسطيني في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منصة ((إكس)) إن ((إسرائيل ستواصل الحرب في غزة إلى حين الإفراج عن كل الرهائن والقضاء على حماس))، مشدداً على أن إسرائيل ((ستواصل تفتيش كل المساعدات الإنسانية إلى غزة لأسباب أمنية)).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 18 شخصاً في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع ((في الليلة (قبل) الماضية))، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يواصل القصف المكثف لمختلف أنحاء القطاع.

وأفاد سكان باستمرار الغارات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية توغلت داخل جباليا البلد.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل، ومن بينهم فتاة، حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، ولقي ثلاثة أشخاص وهم صحافي في قناة الأقصى التابعة لحركة حماس واثنان من أقاربه، حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين.

خسائر متبادلة

وتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الإعلان عن إيقاع كل منهما خسائر بالجانب الآخر، فقد أعلنت ((كتائب القسام)) الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير خمس دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها في شمالي غزة، بعد إعادة استخدام صاروخين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل في وقت سابق.

وأشارت إلى أن مقاتليها قتلوا 4 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا في شمالي القطاع.

وأعلنت كذلك تفجير فتحة نفق بقوة إسرائيلية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة جحر الديك وسط القطاع، وأعلنت كذلك إيقاع أربع ((جيبات)) إسرائيلية في كمين وقتل جميع أفرادها في وسط غزة. وأشارت إلى تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى مقتل جميع أفراد القوة، كما تم تدمير دبابة.

وكانت أعلنت قبل ذلك قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات في شمالي القطاع.وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها رصدت توغلاً محدوداً لآليات إسرائيلية على الحافة شرقي رفح وقصفتها بقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة، كما أعلنت السرايا استهداف دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم في شمالي القطاع.

5 ضباط وجنود

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت مقتل خمسة من ضباطه وجنوده منذ الجمعة في معارك في غزة. وأعلن الجيش وجهاز الأمن العام (شين بيت) في بيان مشترك عن أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الأسبوع الماضي.

وقال الجيش إنه أطلق طلقات خادعة بمنطقة عيسى في مدينة غزة لاستدراج مسلحين إلى مبنى كان بمقام مقر لحركة حماس. وجاء في البيان إن القوات البرية والمخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي وجهت طائرة مقاتلة لضرب المبنى، والقضاء على المسلحين.

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