اختتام مهرجان ومزاد الوثبة للتمور

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت مساء أمس الأول، مسابقات وفعاليات ((مهرجان ومزاد الوثبة للتمور))، الذي عقد في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي في الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر الجاري، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجل المهرجان نجاحاً متميزاً بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة ((شركاء النجاح)) من الجهات الراعية والداعمة.

واستقبل المهرجان على مدار 10 أيام، 22 طناً و159 كيلوغراماً من التمور الفاخرة عبر 7000 صندوق تمور قدمها المزارعون ضمن مسابقات ومزاد التمور، منها 11 طناً و917 كيلوغراماً (3985 صندوقاً) في مزاينة التمور وتغليفها، و10 أطنان و242 كيلوغراماً (3104 صناديق) في مزاد التمور.

وقدم المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصص لها 83 جائزة بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم، ومن أبرزها: مزاينات التمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بو معان)، ومسابقات تغليف التمور (محشوة ومن دون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

كما سجل ((مزاد التمور))، الذي أقيم في قلب السوق الشعبي، مشاركات واسعة من الراغبين في اقتناء أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية، إذ تسلمت اللجنة المنظمة الآلاف من صناديق التمور وأقيمت مئات المزادات بشكل يومي وطيلة فترة المهرجان، وتضمنت تمور المزاد عشرات الأصناف من التمور المتميزة مثل (الدباس، الشيشي، صقعي، أم الدهن، فرض ليوا وفرض العين، خاطري، زاملي، نبتة مزروعي، بو معان، خدي، خنيزي، سلطانة، نبتة سيف، لولو، شبيبي، رزيز، ونانة، نغال، سكري)، وغير ذلك.

واستطاع السوق الشعبي جذب آلاف الزائرين يومياً لشراء احتياجاتهم من التمور ومشتقاتها وبعض المنتجات التراثية المرتبطة بالنخلة، وذلك عبر 56 محلاً لبيع التمور ومنتجاتها وما يرتبط بها من صناعات والعديد من المحال الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار.

واستقطبت مسابقات الطبخ بالتمور، طهاة عالميين للمنافسة على إعداد أطباق صحية (مقبلات، طبق رئيس، حلويات) والتي تدخل فيها التمور الإماراتية مكوناً أساسياً، وذلك بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من أكبر الفنادق والمطاعم العالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تقام للزوار بشكل يومي.

وأقيمت المسابقات والعروض التعلمية في الهواء الطلق وأمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ في السوق الشعبي بالمهرجان بشكل يومي من الساعة الخامسة مساءً واستمرت حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز