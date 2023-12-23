عائشة المعمري: شغفي بالعلم دفعني للتخصص في الطب والقانون

لم تكتفِ الدكتورة عائشة مصبح المعمري، بكونها طبيبة إماراتية متخصصة في طب الطوارئ وطب العناية المركزة، بل إن لديها شغفاً بالعلم وطموحاً كبيراً لا يقف عند حد، حيث اجتهدت لإتمام متطلبات درجة البكالوريوس في تخصص القانون من جامعة العين، لتنجح بذلك في الجمع بين تخصصي الطب والقانون، كما أنها حاصلة على 3 شهادات ماجستير، وتخطط حالياً للتخصص في القانون الطبي. وفي هذا السياق أشادت عائشة المعمري بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية والحرص على تمكينها وترك العنان لها للإبداع والتطور في شتى المجالات.

وقالت الدكتورة عائشة المعمري لـ((البيان)): ((دفعني الشغف العلمي وحبي لوطني الإمارات لدراسة القانون، حيث تُعرض علي حالات عديدة لمراجعتها، وتحديد إن كان العلاج فيها صحيحاً أم لا، وقد حرصت على قراءة قانون المسؤولية الطبية، نظراً لوجود حالات يتعذر الجزم إن كان العلاج فيها صحيحاً، وبالنقاش مع عدد من القانونيين من جهات مختلفة، لمست وجود فجوة بين القانونيين والأطباء، فكل منا يتكلم لغة مختلفة، وقد يكون المقصد واحداً ولكن يصعب على كل منا فهم الآخر، وعليه قررت أن أسبر أغوار القانون، لعلي أسهم في سد تلك الفجوة في مجال القانون الطبي)).

وأضافت: ((دراستي للقانون التي استمرت 4 أعوام، كانت ممتعة جداً، إذ تعلمت خلالها الكثير في القانون واللغة العربية والشريعة الإسلامية، وعملت مع أساتذتي في الجامعة على عدة أبحاث قانونية تتعلق بالقانون الطبي، وقانون العمل، وانتهينا من بحثين وجارٍ العمل على نشرهما، كما يجري العمل على إنهاء 3 أبحاث ونشرها)). وأوضحت أن البحث الأول يتمحور حول المسؤولية الطبية لطبيب الطوارئ، وبيان متى يتشارك الغير معه في المسؤولية. أما البحث الثاني فيتعلق بفترة إجازة الوضع في قانون العمل الإماراتي ومتطلبات الحصول عليها، وفيه عقدت الدكتور عائشة المعمري مقارنة بين فترة إجازة الوضع ومتطلبات الحصول عليها بين كافة الدول العربية، وخرجت بتوصيات لإدخال تعديلات على مواد قانون العمل الحالية.

ونصحت الدكتورة عائشة المعمري غيرها من الأطباء بدراسة القانون، وقالت: ((هناك جامعات تمنح شهادة بكالوريوس الطب والقانون معاً، ومنها جامعة ميجيل في كندا، حيث إن دمج الطب بتخصصات أخرى يثري القدرة الإبداعية للطبيب لإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل صعبة الحل في المجال الطبي، فكم من طبيب درس الهندسة وأبدع في الاختراعات وتطوير الأجهزة الطبية)). كما نصحت الأطباء الشباب بضرورة التحلي بالصبر، ووضع خطط واضحة لمستقبلهم العلمي والعملي، وتحديد جدول زمني لتحقيق الأهداف.

وكشفت عن خططها المستقبلية التي تتمثل في عزمها التخصص في القانون الطبي، كما تعتزم الاستمرار في البحث الطبي في كل ما يربط بين القانون والطب.

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