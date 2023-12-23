19 جسراً تصل لغة الضاد بالطلبة

أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات الخلاقة من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية، والنهوض بها على مختلف المستويات وتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

واقترح أكاديميون 19 جسراً تصل لغة الضاد بأبنائها من الطلبة، وهي: إعادة دور الأسرة الفاعل، تعزيز دور المؤسسات التعليمية في التركيز على أهمية ((العربية)) وإنشاء مناهج ذات أساس لغوي متين، اعتماد ((العربية)) لغة أساسية في المناهج الجامعية، وإيجاد مصطلحات بديلة تقابل المصطلحات الأجنبية المستحدثة، والتشجيع على إقامة مسابقات للطلبة في الشعر والأدب، وتقديم المنح الدراسية التي تشجع على دراسة هذا التخصص، تعريب العلوم والاعتزاز باللغة، تنظيم الأنشطة الصفية واللا صفية لتقوية مهارات اللغة لدى الطلبة، تدريس العربية بطريقة الفهم والاستيعاب لقواعدها بعيداً عن أسلوب التلقين والحفظ، إنشاء محتويات ترفيهية باللغة العربية، نشر الوعي بضرورة الاعتزاز بلغة القرآن، تأهيل وتدريب معلمي اللغة العربية، وتحفيزهم على إيجاد طرائق صحيحة وأساليب جاذبة لتدريسها، تجنيب الأطفال التعامل مع الشاشات الذكية التي لا تتسبب فحسب في تراجع لغتهم الأم وإنما تؤثر أيضاً على أدمغتهم ومستوى انتباههم. إضافة إلى تطوير السياسات الملزمة والحافظة لمكانة اللغة، عبر تعريب اللافتات الموجودة في الشوارع ومراكز التسوق والأماكن العامة، وتعريب الموسيقى المسموعة في هذه الأماكن، تعديل السياسات التعليمية بحيث يتم تخصيص ساعات محددة لفرض الفصحى في المدارس والجامعات، وتعزيز مكانتها عبر وسائل الإعلام والاستعانة بمشاهير التواصل الاجتماعي العرب.

وأوضحوا خلال لقائهم مع ((البيان))، أن هناك 18 تحدياً تواجه دراسة اللغة العربية بين صفوف الطلبة وهي: تركيز سوق العمل على اللغة الثانية، صعوبة علوم اللغة، حصر وظائفها في مجال التدريس، رؤية ضبابية لمستقبل خريجيها، اتساع مساحة استخدام اللغة الأجنبية، عدم التسويق السليم لها من قبل المؤسسات التعليمية، قلة الوعي بأهميتها، تقصير الأسر في تشجيع أبنائهم على دراستها، النظرة السلبية لدارسيها، قلة المردود المالي، محتوى تقليدي وغير جاذب، التنمر على متحدثيها، الأدوات التكنولوجية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وألعاب الفيديو، والتي تعتمد في معظمها على اللغة الإنجليزية، هذا إلى جانب المدارس الخاصة التي تدرس مناهجها باللغة الإنجليزية، ليصل الطالب إلى المرحلة الجامعية بفاقد كبير في اللغة.

نظرة سطحية

ومن ناحيته أوضح الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل أن الجوانب العملية التطبيقية تعد عاملاً أساسياً في تعزيز اللغة العربية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الجامعة ضمن أهدافها متمثلة في كلية الآداب، مما أسهم في تخريج طلبة على مستوى متقدم من اللغة أثبتوا كفاءة وتبوؤوا مناصب مختلفة داخل وخارج الدولة.

وقال: يجب أن نبحث عن حل لتشجيع المتعلمين بشتى الوسائل، ومنها تقديم المنح المجانية للطلبة المتميزين حتى يكونوا رسل تميز يحملون على عاتقهم خدمة اللغة العربية، ويثبتون بالمظهر والجوهر أن اللغة العربية جديرة أن يتشرف دارسها بالانتساب إليها

من جهته، يقول الأكاديمي الدكتور رشاد سالم: في العادة، يقبل الطلبة على تخصصات تضمن لهم عملاً ناجزاً من دون انتظار طويل في صفوف المتقدمين لوظائف في القطاعين العام والخاص، وتضمن لهم في الوقت ذاته عملاً يجنبهم الحاجة إلى المادة، بل يدر عليهم في المستقبل القريب دخلاً يضمن لهم الراحة النفسية والمادية معاً.

بدوره، قال الدكتور عطا حسن عبدالرحيم مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بالجامعة القاسمية في الشارقة، إن بعض الطلبة يستصعبون دراستها، ويرون أنها قد لا تحقق لدارسيها المعرفة التي تؤهلهم للعمل في المجالات المتاحة في أيامنا هذه.

دراسات علمية

أما الدكتورة هنادا طه ثومور، أستاذ كرسي اللغة العربية بجامعة زايد فأشارت إلى أنه لا بد من إجراء دراسات علمية متعمقة لمعرفة المعوقات التي تقلل من اهتمام الطلبة بتخصص اللغة العربية، مشيرة إلى أن بعض الطلبة يعتقدون أن دراسة العربية قد تحصرهم في مهنة التدريس، والتي يرونها ذات مردود مادي غير مقبول مقارنة بالجهد والوقت المبذول لدراستها، فضلاً عن اعتقادهم أنها قد لا تمنحهم المكانة الاجتماعية والاعتبارية التي يتطلعون إليها، علاوة على النظرة الخاطئة إلى العربية بأنها لغة صعبة وقد لا تجاري العصر، وبالتالي لن تؤهلهم للمنافسة في ميدان العمل، مما يدفعهم للالتحاق بتخصصات أكثر جدوى وأجزى مردوداً.

ولفتت إلى أن جامعة زايد كانت قد أطلقت أداة ((سرد)) لتشخيص صعوبات القراءة المبكرة باللغة العربية لدى الطلبة وعلاجها من أجل تعزيز تعلم القراءة باللغة العربية وتنمية مهارات تعلمها.

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