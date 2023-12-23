أسوار بيوت حتا تروي أسرار من عاشوا خلفها

الجدران الحجرية أو قوالب الطوب التي اعتمدها السكان قديماً لبناء بيوتهم تعتبر حصوناً منيعة شيدت لتحمي أسرار قاطنيها ونمط حياة خاص بمن يعيش خلفها، ما يمنحهم فرصة يومية كي يروا عظمة الإنجاز، ولتسجل الأجيال اللاحقة حرفية ما صنعته أيادي أجدادهم.

هنا في حتا عبق الماضي يتضوع أصالة حيث تتميز هذه المدينة المحبوبة بموقعها الساحر بطبيعة خلابة بين الجبال التي تحتضنها وكأنها الأم الرؤوم..الماء يحف شواهقها السامقة والخضرة في كل مكان وتتربع أوابد شامخة شاهدة على حياة أهل حتا.. فما أن تدخل البيوت القديمة حتى ينتابك شعور أنك تحادث قاطنيها، تشعر بفرحهم وتعبهم وأملهم والذي عاشته الآن الأجيال الشابة بعد الاتحاد. يبدو وكأن الجدران تشجع أيضاً على الروح الجماعية.. عندما كبرنا هنا، كانت المدينة بأكملها تنبض بالحياة.. تواد أهلها وبشاشتهم تخبرك أنك في ضيافة الأكرمين.. هنا عاشوا.. وهنا بنوا.. وهنا تكاتفوا وتعاونوا حتى أصبحوا أسرة كبيرة واحدة.. همهم مشترك وفرحهم مشترك.. لسان حالهم عندما تسألهم عن أوضاعهم يأتيك الجواب ((بخير بفضل الله والقيادة)).. يعيشون حداثة المدينة وأصالتها التي تربوا عليها.

بيوت حتا القديمة أحجار وخوص.. اشترك الجميع في بنائها فتستنشق رائحة تعب الجميع من خلالها.. تبعث هذه المدينة الهادئة على الود، وتدعو إلى الاسترخاء والطمأنينة، وبالرغم من أن هناك الكثير من النشاطات الثقافية والأدبية التي تحتفل بتاريخ البلدة الصغيرة، فإن اجتماع أهلها وتلاقيهم يبقى عنواناً للتلاحم وكأن جميع القاطنين أبناء عمومة، وعندما تدخل مجلسهم تتذوق القهوة العربية والتمور والسؤال عن حالك.

فالتاريخ هو الهوية الحقيقية للأمم والشعوب، البيوت والمباني المختلفة ليست مجرد هياكل معمارية جامدة، ولكنها عناصر محملة بكثير من المؤشرات والدلالات الفنية والمعمارية، إذ تمثل أشكال وأنماط العمارة جزءاً رئيساً من مكونات ثقافة أي دولة وتراثها، فهي ترتبط بروابط وثيقة بالبيئة والجغرافيا التي تحيط بها، وتستمد من المكان طابعها العام وملامح خصوصيتها، كما تستمد مواد البناء من الخامات المتوافرة في البيئة وفقاً لطبيعتها، وهو ما يجعلها قادرة على التكيف مع البيئة والحفاظ عليها.

ويبقى التراث هو العنوان الأشمل عملاً بقول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ((من ليس له ماضٍ ليس له حاضر أو مستقبل)).

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