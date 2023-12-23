«التعليم الأخضر».. ابتكارات تقنية لتعزيز الوعي البيئي بالمدارس

تعد قضايا البيئة والتغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد الوعي بأهمية حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، يلعب ((التعليم الأخضر)) دوراً حاسماً في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الأجيال الصاعدة على اتخاذ إجراءات إيجابية للحفاظ على البيئة، وفي هذا السياق، تأتي تكنولوجيا التعليم الأخضر كوسيلة فعالة لتحقيق هذه الأهداف.

وقد فعَّلت المدارس ((تكنولوجيا التعليم الأخضر)) من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التعليمية، والألعاب التعليمية، والابتكارات التقنية من أجل تعزيز التوعية البيئية والاستدامة في المجتمع، إذ أصبح بإمكان المدارس توفير تجارب تعليمية فريدة تركز على قضايا البيئة والتحديات التي تواجه كوكب الأرض، ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات تعليمية مبتكرة تساعد الطلاب على استيعاب مفاهيم الاستدامة والاحتراق النظيف وإدارة الموارد الطبيعية بطرق فعالة، علاوة على ذلك، توفر الألعاب التعليمية فرصاً تفاعلية ومسلية للطلاب لاستكشاف مفاهيم البيئة واتخاذ القرارات البيئية الصحيحة، ومن خلال الابتكارات التقنية مثل الأجهزة المحمولة والواقع الافتراضي، يمكن للطلاب الانغماس في تجارب واقعية تحاكي التحديات البيئية وتشجعهم على التفكير النقدي وابتكار الحلول المستدامة.

مجال مثير

وقالت الدكتورة إيناس أبو لبدة، الأستاذ المشارك في كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العين، إن تكنولوجيا التعليم الأخضر تمثل مجالاً مبتكراً ومثيراً لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب من خلال استخدام التطبيقات والألعاب التعليمية والابتكارات التقنية المتقدمة، تشجع الطلاب على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومع استمرار التقدم التكنولوجي، يمكن توقع مزيد من الابتكارات في مجال التعليم الأخضر، وتعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.

وأكدت أهمية استخدام التكنولوجيا بشكل فعال ومستدام في المجال التعليمي، ويتمثل في تقديم الدعم لعمليات التعليم والتدريس بطريقة تقلل من الأثر البيئي وتعزز الاستدامة، إذ هناك حاجة كبيرة لنشر التوعية بمفاهيم التعليم الأخضر وإدراجها ضمن المناهج والأنشطة التعليمية والاجتماعية.

وأوضحت أبو لبدة أنه لمواجهة هذه التحديات يمكن الاستعانة بالتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم حلول تتماشى مع جيل ألفا Alfa، ويعتبر البوت الحواري chat pot الذي يمكن تغذيته بالمعلومات المسبقة، أحد الحلول، كما يمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي الحديثة ديسكورد Discord ودمجها ضمن منصات التعلم الرقمية.

وفي السياق ذاته، قالت المعلمة ميثاء قران المنصوري: تعد الألعاب التعليمية أداة فعالة لجذب انتباه الطلاب وتشجيعهم على التعلم بطرق مبتكرة، ومن خلال تقديم ألعاب تعليمية تركز على القضايا البيئية، يمكن تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب بطريقة ممتعة ومثيرة، وعلى سبيل المثال، يمكن للألعاب التعليمية أن تساعد الطلاب في فهم تأثير التلوث على البيئة والحياة البرية، وتعريفهم بأنواع الطاقة المتجددة وأهميتها.

وحددت المنصوري 10 ألعاب يمكن أن تعزز الوعي البيئي لدى الطلبة، وهي مهمة الحديقة الخضراء، استدعاء الطيور، الرحلة نحو الطاقة المتجددة، بناء المدينة الصديقة للبيئة، المحيطات النظيفة.. مغامرة الإنقاذ، بالإضافة إلى تحدي النفايات، استكشاف الطبيعة، الزراعة المستدامة، التحدي البيئي، ومهمة إنقاذ المحيط.

من جانبها، قالت المعلمة شيخة الزيودي، إن الابتكارات التقنية المتقدمة تسهم في تعزيز الوعي لدى الطلاب، فمن خلال الابتكارات التقنية مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، يمكن للطلاب أن يعيشوا تجارب واقعية تتعلق بالبيئة ويكتسبوا مهارات عملية في حل المشكلات البيئية، فعلى سبيل المثال، يمكن للطلاب استخدام الواقع الافتراضي لاستكشاف الغابات المطيرة والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض.

وأضافت أنه يمكن استخدام التكنولوجيا في تعزيز التفاعل والتعاون بين الطلاب في سبيل تحقيق أهداف التعليم الأخضر، وعلى سبيل المثال، يمكن إنشاء منصات تفاعلية عبر الإنترنت تتيح للطلاب التواصل ومشاركة الأفكار والمشاريع المبتكرة في مجال البيئة، ويمكن أن تعزز هذه الابتكارات التعاون والتبادل الثقافي بين الطلاب من مختلف الثقافات والبلدان.

وتابعت أنه في دروس البرمجة، مثل لعبة ((ماينكرافت))، يتعلم الطلاب تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مختلف جوانب الحياة، مثل جودة المياه، وتقليل النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المحيطات والبحار، والحلول المبتكرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحديات الاستدامة.

وذكرت أن نادي الاستدامة في المدرسة التي تعمل بها، يعمل على نشر الفعاليات البيئية وتصميم حلول مبتكرة للتحديات الخاصة بالاستدامة، مثل جهاز ترشيد استهلاك المياه للمطابخ، وغيره، ويتم تدريب الطلبة على حقائب الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل البيئية.

تطبيقات تعليمية

بدورها، اعتبرت المعلمة رائدة فيصل، أن التطبيقات التعليمية وسيلة قوية لنقل المعلومات وتشجيع التفاعل والمشاركة الفعالة فيما يتعلق بالقضايا البيئية، فمن خلال تلك التطبيقات، يمكن للطلاب استكشاف مواضيع متنوعة مثل التنوع البيولوجي، وتلوث الهواء، والتغير المناخي بطرق تفاعلية وشيقة، كما يمكنهم حل التحديات والألغاز المتعلقة بالبيئة، والمشاركة في نقاشات جماعية حول حلول مستدامة للمشكلات البيئية.

وأكدت أن التعليم يحتل الصدارة في مختلف المجتمعات من أجل تعزيز الوعي البيئي ومحو الأمية البيئية، لتصبح عنصراً حاسماً في تشكيل مستقبل مستدام وبناء أجيال الاستدامة، لذلك كان لا بدّ من الاستفادة القصوى من تكنولوجيا التعليم الأخضر ومواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه في سائر عناصر العملية التعليمية بكفاءة عالية.

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