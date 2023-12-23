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«إسعاف دبي» تدعم حتا بخدمات طبية عالمية

12/23/2023 7:24:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها عملت على تغطية منطقة حتا بخدمات إسعافية بمعايير عالمية، وفق خطة استباقية تتماشى مع التطور السريع الذي تشهده المنطقة، واستراتيجية إمارة دبي الخاصة بتطوير المنطقة، خصوصاً أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أهم مناطق الجذب السياحي بالإمارة.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ((البيان))، إن ((المؤسسة حرصت على توفير كل الخدمات الإسعافية بمنطقة حتا، والتي تشمل كوادر إسعافية عالية الكفاءة، وآليات متطورة تتماشى مع طبيعة المنطقة، وذلك لخدمة سكان المنطقة وزائريها والتعامل مع أي حالة طارئة)).

وأضاف جلفار إن ((المؤسسة خصصت ثلاث نقاط إسعافية لتغطية منطقة حتا بالكامل، وهي ((بحيرة ليم، وادي هب، بالإضافة إلى النقطة الأساسية))، وذلك لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات، وتحقيق زمن وصول قياسي لكل المناطق))، مشيراً إلى أنه تم تزويد المراكز الإسعافية في حتا بمركبتي إسعاف، ومركبة ((المستجيب الأول)) ذات دفع رباعي لخدمة المناطق الوعرة، وجميعها مجهزة بكل المعدات الطبية والأدوية، كما تتوفر كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع كل الحالات المرضية والإصابات)).

وتابع إن ((خطة المؤسسة لتوفير خدمات إسعافية مطورة في حتا تهدف بشكل رئيسي إلى الاستجابة لجميع البلاغات وتوفير أعلى درجات الأمان والرعاية الطبية لسكان المنطقة والسائحين، وكذلك تقوم بتغطية جميع الفعاليات التي تقام في المنطقة على مدار العام، والتي تتطلب توفر الخدمات الإسعافية باستمرار، من خلال تمركز مركبة الإسعاف في منطقة الفعالية للاستجابة للحالات الطارئة.

من جانبها، قالت سميرة البلوشي، رئيس شعبة إسعافات المناطق الخارجية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن ((الطواقم الإسعافية بالمؤسسة تقوم كذلك بالاستجابة للحالات الطارئة في المناطق الوعرة من خلال مركباتها المخصصة ومن خلال تفعيل خدمة الإسعاف الجوي بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بالقيادة العامة لشرطة دبي))، مشيرة إلى أنه تم تأهيل الطاقم الطبي لدى المؤسسة للتعامل مع الحالات التي تتواجد في المناطق الوعرة، والتي يصعب الوصول إليها من خلال مركبات الإسعاف.

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