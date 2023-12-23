حديقة النحل.. خلية عمل لاستكشاف الطبيعة الخلابة

ساهمت الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2016 في تحويل منطقة حتا إلى وجهة سياحية متكاملة، تمتلك مرافق متطورة ومشاريع فريدة من نوعها توفر تجربة مثالية لعشاق الاسترخاء والاستجمام والساعين وراء مغامرات مشوقة تناسب مختلف الأعمار.

وحملت النهضة الكبيرة التي شهدتها حتا فرصاً عدة لأهالي المنطقة لإطلاق مشاريع مبتكرة تساهم في استقطاب السياح وتوفير خيارات متنوعة لهم، ويأتي في صدارتها حديقة النحل التي تحولت خلال فترة بسيطة إلى وجهة مفضلة لدى الزوار بشكل عام، وزوار مهرجان ((شتانا في حتا)) بشكل خاص، الذين حرصوا على قضاء ساعات من المتعة والمعرفة وهم يتنقلون بين صناديق النحل ليتعرفوا على عجائب وأسرار النحل وأنظمة عمله الدقيقة.

وتعد حديقة النحل الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتزيد مساحتها على 16 ألف متر، وتنفرد بموقعها الذي يقع بين الجبال والمزارع، وهي موطن طبيعي لأكثر من 100 ألف نحلة و3000 خلية على امتداد مساحة الحديقة، وتعد الحديقة خلية عمل لاكتشاف الطبيعة وموقعاً تعليمياً وترفيهياً يدعم السياحة البيئية، ويركز على مسألة الأمن الغذائي واستدامة قطاع النحل في الدولة، وتتضمن معهداً لتدريب النحالين المحترفين والهواة لتعريفهم بفنون تربية نحل العسل.

وتتيح الحديقة لزوارها فرصة التعرف إلى كل ما يتعلق بتربية النحل، ودور النحل وأهميته في التوازن البيئي وكيفية جمع العسل، وأهم الأشجار الإماراتية المنتجة للعسل كالسدر أو السمر والغاف، كما تتيح الحديقة لزوارها فرصة ومشاهدة خلايا النحل عن قرب ونظام العمل فيها بشرط ارتداء الملابس المخصصة.

وتضم الحديقة أول محطة لتربية ملكات النحل، ومركز التداوي، وتعرف زوارها باستدامة قطاع نحل العسل المحلي من خلال تطبيق الحلول المبتكرة له بما يضمن تعزيز قدرته وكفاءته الإنتاجية، وبما يساهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي، كما تعرف الزوار بصناعة العسل وجودته وعلاقته بأهل الإمارات ومنطقة الخليج، وآلية استخدام جذوع أشجار النخيل المجوفة كخلايا للنحل.

أحدث الأجهزة

وتعد الحديقة أول محطة رسمية لإنتاج نحلة ((الساسكاتراز)) خارج أمريكا وكندا، تلك السلالة من أحدث سلالات العالم، تم تطويرها وإنتاجها في مقاطعة ساسكاتشيوان في كندا، وهي سلالة نحل عبارة عن مزيج مهجن من سلالتي ليجستيكا وكارنيكا تم تعديلها وراثياً، ومنها أخذت الاسم، إضافة إلى سلالات محلية أخرى.

وتمكن الحديقة زوارها من التعرف على الأجهزة المستخدمة وبرامج تعقب الخلايا عن بُعد، والتي تتيح للعاملين الاطلاع على درجتي الحرارة والرطوبة داخل خلية النحل، كما تتيح الاطلاع على التغير الناجم عن وزن خلية النحل، وتمكن كذلك من رؤية وإبصار النحل عند دخوله إلى الخلية وخروجه منها، وذلك من خلال كاميرات موجودة في مركز عمليات الحديقة أو من خلال الهواتف النقالة.

وتساهم الحديقة في رفع وعي الزوار من مختلف الجنسيات، ونشر ثقافة الإنتاجية، وربط الناس بالنحلة، والتعريف بدورها في مجال السياحة البيئية، ومساهمتها في الاستدامة وتنمية القطاع الزراعي.

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